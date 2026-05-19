En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este martes, 19 de mayo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 88.754,81 euros. El valor de apertura refleja una variación del -236,56151 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha tenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro mantiene su valor sin grandes fluctuaciones.

En la última semana, Bitcoin registró una caída del -6.54%, extendiendo una tendencia bajista que en el último año acumula una variación del -32.38%. Esta evolución implica una rentabilidad negativa en ambos periodos, reflejando un entorno de alta volatilidad y correcciones prolongadas que han deteriorado el rendimiento anual.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 25.74%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 35.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.