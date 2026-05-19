En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este martes, 19 de mayo de 2026 en España es de 425,02 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -3,32%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos tres días. Esto indica un aumento en su valor en el mercado.

La tendencia sugiere un interés creciente por parte de los inversores, lo que podría favorecer su estabilidad a largo plazo.

En la última semana, Bitcoin Cash (BCH) retrocedió 16.55%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula una caída de 37.86%. Esta evolución implica una rentabilidad negativa en ambos horizontes, con pérdidas para quienes mantuvieron posiciones durante esos periodos; además, la magnitud del descenso reciente evidencia alta volatilidad y presión vendedora, configurando un desempeño desfavorable en el intervalo analizado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash ha sido del 39.39 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.74 %.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 425 euros.