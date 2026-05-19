Confirmado por la Seguridad Social | Quiénes podrán cobrar la pensión de orfandad de por vida y cuáles son los requisitos,

La Seguridad Social contempla que determinados beneficiarios puedan cobrar la pensión de orfandad de forma vitalicia cuando tengan reconocida una incapacidad permanente absoluta o una situación de Gran Invalidez. La medida supone una excepción a los límites generales de edad establecidos para esta prestación.

Por norma habitual, la pensión de orfandad se concede a los hijos biológicos o adoptados de la persona fallecida hasta los 21 años. Sin embargo, el límite puede ampliarse hasta los 25 años siempre que el beneficiario no trabaje o perciba ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 17.094 euros brutos anuales.

La normativa también prevé situaciones especiales en las que esta ayuda económica puede mantenerse durante toda la vida del beneficiario. Esto ocurre cuando el huérfano tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta, condición que impide desarrollar cualquier actividad laboral, o una Gran Invalidez, que además requiere asistencia de terceros para realizar tareas cotidianas.

¿Quiénes pueden cobrar la pensión de orfandad de manera vitalicia?

La Seguridad Social establece que los hijos mayores de 21 años podrán seguir percibiendo la pensión de orfandad si cuentan con una incapacidad permanente absoluta o una Gran Invalidez reconocida oficialmente. En estos casos, la prestación no se extingue al alcanzar la edad límite habitual.

La Seguridad Social ha confirmado que, bajo ciertas condiciones, los mayores de 52 años también podrán acceder a la pensión por orfandad. (Fuente: Shutterstock)

Esto implica que la ayuda económica puede prolongarse durante décadas, incluso más allá de los 40 años, siempre que continúe vigente la situación de incapacidad que dio origen al derecho. La pensión únicamente dejará de abonarse si desaparece el reconocimiento de incapacidad permanente absoluta o Gran Invalidez.

La cuantía de la prestación se calcula aplicando un 20% sobre la base reguladora correspondiente. Esa base depende de distintos factores, entre ellos la situación laboral del fallecido y la causa de la muerte.

¿Qué ocurre si la solicitud se presenta fuera de plazo?

La Seguridad Social recomienda tramitar la solicitud dentro de los tres meses posteriores al fallecimiento del progenitor. De esta manera, el beneficiario podrá cobrar la prestación desde el día siguiente al hecho causante si la persona fallecida se encontraba en alta o situación asimilada al alta.

Cuando la solicitud se presenta fuera de ese período, la administración limita el pago retroactivo a un máximo de tres meses anteriores a la fecha de presentación. Esto puede provocar la pérdida de parte de la prestación acumulada.

La Seguridad Social permitirá que los mayores de 52 años cobren la pensión de orfandad en ciertos casos(Fuente: Shutterstock)

En el caso de que el fallecido ya fuera pensionista, la pensión de orfandad comenzará a abonarse desde el primer día del mes siguiente al fallecimiento.

La continuidad de la ayuda, especialmente en los casos vitalicios, dependerá de que se mantengan las condiciones médicas reconocidas por la Seguridad Social.