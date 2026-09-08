El juez Juan Carlos Peinado comenzó pasadas las siete de la tarde de este martes la audiencia preliminar de cara al futuro juicio contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, y su asesora, Cristina Álvarez. La vista, que estaba prevista inicialmente para las 18:00, se retrasó después de que el magistrado aceptara la solicitud del abogado de Gómez, Jaime Campaner.

Durante la audiencia, las partes se pronunciarán a favor o en contra de la apertura de juicio oral contra las dos investigadas. Tras esta instancia, Peinado tiene previsto dictar el auto de apertura de juicio con jurado y concluir así la fase de instrucción antes de elevar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid.

¿Por qué se retrasó el comienzo de la audiencia?

La audiencia estaba fijada para las seis de la tarde , pero Campaner comunicó este martes al juzgado que finalmente podría asistir después de que se suspendiera el señalamiento judicial que tenía previsto en Barcelona. El abogado reside en Palma de Mallorca y explicó que podía viajar hasta Madrid, aunque su llegada estaba prevista para las 17:50.

Por ese motivo, solicitó que la audiencia comenzara al menos 45 minutos más tarde. Peinado aceptó la petición y la vista comenzó pasadas las 19:15. El magistrado había advertido previamente que, si la presencia de alguno de los abogados resultaba imprescindible, debería buscarse otra fecha, debido a que tiene vacaciones previstas entre el 9 y el 18 de septiembre.

El otro abogado defensor, José María de Pablo, también había pedido aplazar la audiencia debido a que Cristina Álvarez se encuentra de vacaciones y no regresará hasta el 28 de septiembre. La defensa sostiene que, aunque la presencia de la investigada no es obligatoria, ella quiere asistir a la audiencia en ejercicio de sus derechos.

¿Qué puede ocurrir ahora con Begoña Gómez y Cristina Álvarez?

Begoña Gómez se enfrenta previsiblemente a un juicio por presunto tráfico de influencias y malversación , mientras que su asesora está acusada por un presunto delito de malversación. La Audiencia Provincial de Madrid avaló en julio que ambas fueran juzgadas por un tribunal del jurado, aunque archivó las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida que también contemplaba el juez instructor.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, es acusada por el nombramiento de Cristina Álvarez.

Ni Gómez ni Álvarez asisten a la audiencia preliminar, ya que Peinado no consideró necesaria su presencia. Sus defensas solicitan la absolución y coinciden con la Fiscalía, que sostiene que no existe delito. En sentido contrario, la acusación popular liderada por Hazte Oír reclama 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez.

El juez tiene previsto avanzar con la apertura del juicio con jurado antes de su jubilación, prevista para el próximo 27 de septiembre, según fuentes jurídicas. La decisión que adopte tras esta audiencia determinará el próximo paso del procedimiento contra la esposa del presidente del Gobierno y su asesora.