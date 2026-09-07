Begoña Gómez afronta este martes un paso clave antes del juicio: Peinado convoca la audiencia previa y ella no tendrá que acudir

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para este martes 8 de septiembre la audiencia previa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su asesora Cristina Álvarez. La vista está fijada para las 18:00 horas y supone un nuevo paso de cara al posible juicio con jurado.

Aunque el auto establece que Begoña Gómez y Cristina Álvarez deben ser citadas personalmente, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmaron a EFE que no están obligadas a acudir físicamente. Según explicaron, ser citadas personalmente no equivale a tener que comparecer en persona.

En esta audiencia previa, las partes expondrán sus posiciones antes de que el juez adopte su siguiente decisión procesal. La causa contra Begoña Gómez comenzó en abril de 2024 y actualmente incluye acusaciones por varios presuntos delitos que la defensa rechaza.

Begoña Gómez afronta este martes un paso clave antes del juicio: Peinado convoca la audiencia previa y ella no tendrá que acudir EFE

Begoña Gómez no tendrá que acudir personalmente a la audiencia previa

La principal novedad sobre la convocatoria afecta a la presencia de Begoña Gómez en los juzgados. El auto de Peinado señala que tanto ella como Cristina Álvarez deben ser citadas personalmente para la audiencia, pero el TSJM aclaró el alcance de esa disposición.

Fuentes del tribunal explicaron a EFE que el magistrado no considera necesaria la presencia física de las acusadas. La expresión utilizada en el auto se refiere a la forma en la que deben recibir la citación y no implica, por sí misma, la obligación de estar presentes.

La audiencia previa de Begoña Gómez será, por tanto, un acto fundamentalmente procesal. Cada una de las partes expondrá su posición sobre la continuidad de la causa y sobre si corresponde avanzar hacia la siguiente fase del procedimiento judicial.

Qué se decidirá este martes antes del posible juicio de Begoña Gómez

La audiencia previa constituye uno de los últimos pasos antes de que Peinado determine la apertura del juicio oral. Durante el acto, las acusaciones y las defensas podrán formular sus conclusiones y argumentar por qué consideran que la causa debe llegar o no a juicio.

La convocatoria llega después de que el procedimiento haya avanzado durante más de dos años. Peinado abrió la causa contra Begoña Gómez en abril de 2024 tras una denuncia presentada por Manos Limpias basada en informaciones publicadas en distintos medios de comunicación.

La investigación se ha centrado, entre otros aspectos, en actividades relacionadas con una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que la esposa del presidente del Gobierno codirigía y en la actuación de su asesora Cristina Álvarez.

De qué acusan a Begoña Gómez en la causa judicial

Peinado acordó avanzar contra Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Uno de los ejes del procedimiento está relacionado con la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La acusación popular afirma que asumió esa responsabilidad “sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento”.

Además, se le atribuye un presunto delito de malversación por el “destino a usos privados” del trabajo realizado por su asesora Cristina Álvarez, cuyo salario procede de fondos públicos.

Dentro de la causa también se adoptaron medidas cautelares. A Begoña Gómez se le retiró el pasaporte, se le prohibió salir de España y se estableció una comparecencia quincenal ante el juzgado.

La acusación quiere que Pedro Sánchez declare como testigo

Otro de los puntos relevantes de cara a un eventual juicio es la lista de testigos solicitada por la acusación popular. Según la información aportada al procedimiento, pretende que declaren alrededor de un centenar de personas.

Entre ellas figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marido de Begoña Gómez. La petición deberá encajar en las decisiones procesales que se adopten sobre las pruebas y los testimonios que finalmente puedan formar parte del juicio.

Antes de llegar a ese escenario, la causa deberá superar la audiencia previa convocada por Peinado. Ese acto permitirá a las partes exponer formalmente sus posiciones antes de que el magistrado resuelva sobre la apertura del juicio oral.

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Qué dice la defensa de Begoña Gómez

La defensa de Begoña Gómez reclama su absolución y rechaza las acusaciones formuladas contra la esposa de Pedro Sánchez. En su escrito de defensa, conocido la semana pasada, niega que hubiera utilizado “su vínculo matrimonial” con el jefe del Ejecutivo para conseguir una cátedra universitaria.

También sostiene que Gómez no obtuvo ningún beneficio económico por los hechos investigados. De esta forma, la defensa rechaza la tesis planteada por las acusaciones y busca evitar que prospere la responsabilidad penal atribuida a la mujer del presidente.

La atención queda ahora puesta en la audiencia previa de este martes 8 de septiembre. Begoña Gómez no estará obligada a comparecer físicamente y, una vez completado este trámite, el procedimiento quedará pendiente de la siguiente decisión del juez Peinado.