El Gobierno arremete contra Feijóo por la crisis de Ceuta: “Son pirómanos del odio. Estan rompiendo todas las líneas éticas” (foto: EFE)

La crisis de Ceuta abrió este martes un nuevo frente político entre el Gobierno y el Partido Popular. La ministra portavoz, Elma Saiz, cargó contra Alberto Núñez Feijóo y le reprochó su actuación ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

Saiz acusó al presidente del PP de poner “palos en las ruedas” en lugar de actuar con sentido de Estado y le reclamó “responsabilidad y prudencia”. El enfrentamiento subió todavía más de tono con la intervención de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“Son pirómanos del odio”, afirmó Díaz al referirse al PP durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las declaraciones llegan mientras la crisis de Ceuta continúa bajo una situación de interés para la Seguridad Nacional y las administraciones buscan nuevos espacios para alojar temporalmente a los migrantes.

El Gobierno arremete contra Feijóo por la crisis de Ceuta: “Son pirómanos del odio. Estan rompiendo todas las líneas éticas”. EFE/Reduan Fuente: EFE Reduan

El Gobierno carga contra Feijóo por su actuación ante la crisis de Ceuta

Elma Saiz pidió a Alberto Núñez Feijóo que se comporte como un dirigente de la oposición “que tiene que estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda a la oposición”. Para el Gobierno, la respuesta del PP ante la crisis de Ceuta no está cumpliendo con ese principio.

La ministra portavoz reclamó al líder popular que actúe con sentido de Estado y rebaje el tono de sus intervenciones. El Ejecutivo considera que la magnitud de la crisis de Ceuta requiere cooperación entre administraciones y partidos en lugar de un enfrentamiento político permanente.

Yolanda Díaz fue aún más dura. Desde el sector de Sumar dentro del Gobierno de coalición, sostuvo que la “crisis migratoria” es “real” y contrapuso la actitud de los populares con la que, a su juicio, ha mantenido el lehendakari vasco, Imanol Pradales.

La vicepresidenta segunda acusó además al PP de estar rompiendo “todas las líneas éticas” al utilizar el término “invasores” para referirse a niños que entraron en Ceuta. También afirmó que el partido está “no respetando” la legislación internacional y vulnerando “absolutamente todo”.

Yolanda Díaz mantiene sus críticas a Marruecos en plena crisis migratoria

La discusión política sobre la crisis de Ceuta volvió también a colocar a Marruecos en el centro del debate. Durante la rueda de prensa, Díaz fue preguntada por sus anteriores afirmaciones sobre el reino alauí y por si seguía considerando que se trataba de una “dictadura”.

La titular de Trabajo aseguró que no modificó esa posición y que tampoco lo hizo su espacio político. “Todo lo que hemos dicho lo mantenemos”, respondió ante la pregunta planteada sobre Marruecos y la actual situación migratoria.

Sus palabras llegan en un momento especialmente sensible para la relación política en torno a la crisis de Ceuta, donde las administraciones siguen gestionando las consecuencias de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

El Real Decreto 681/2026 declaró una situación de interés para la Seguridad Nacional ante una crisis que, según el propio texto oficial, superó las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana de la ciudad. La declaración permanece prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que se decida modificarla, prorrogarla o finalizarla anticipadamente.

Ceuta rechaza instalar un campamento de migrantes en el puerto

En paralelo al choque entre el Gobierno y Alberto Núñez Feijóo, apareció un nuevo punto de tensión institucional por la ubicación de los espacios destinados a la acogida. El Gobierno de Ceuta reiteró su negativa a permitir un campamento de migrantes en terrenos de la zona portuaria.

El Ejecutivo ceutí sostiene que su rechazo está basado en los informes técnicos desfavorables emitidos por la Autoridad Portuaria. Según explicó el vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, cualquier emplazamiento debe cumplir criterios técnicos y de seguridad.

“Las parcelas de la explanada portuaria fueron propuestas por Puertos del Estado, pero siempre hemos defendido que cualquier emplazamiento debe analizarse desde el punto de vista técnico y de la seguridad”, señaló Ramírez.

La posibilidad del puerto no es meramente hipotética. La normativa estatal vigente incluye dos parcelas de la ampliación de poniente fase I del Puerto de Ceuta entre los recursos que pueden contribuir a la gestión de la crisis, incorporación realizada tras la modificación del Real Decreto aprobada el 1 de septiembre.

Por qué el Gobierno de Ceuta se niega a utilizar las parcelas del puerto

El Gobierno de Ceuta sostiene que los informes de la Autoridad Portuaria fueron negativos porque una instalación de estas características podría generar riesgos sobre una infraestructura estratégica para la ciudad.

“Los informes técnicos del puerto fueron negativos y, por tanto, no podemos estar de acuerdo con la utilización de esas parcelas. Hablamos de una infraestructura crítica y de especial sensibilidad operativa, por lo que la seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”, afirmó Ramírez.

La Ciudad Autónoma asegura, sin embargo, que no se opone a colaborar con el Ejecutivo central para encontrar una solución al alojamiento temporal. De hecho, había planteado otras ubicaciones para instalar recursos relacionados con la crisis de Ceuta.

Entre esas alternativas estaban el antiguo campamento de Calamocarro y las naves del Tarajal. No obstante, estas opciones terminaron descartadas posteriormente por los servicios técnicos del ministerio competente tras estudiar su viabilidad.

Ceuta busca una alternativa mientras continúa la crisis migratoria

El Gobierno arremete contra Feijóo por la crisis de Ceuta: “Son pirómanos del odio. Estan rompiendo todas las líneas éticas”. (foto: EFE) EFE

El Gobierno de Ceuta insiste en que continuará trabajando con la Administración General del Estado para encontrar ubicaciones alternativas que permitan gestionar la acogida sin poner en riesgo instalaciones estratégicas.

“En todos los casos hemos actuado con responsabilidad y colaboración institucional, aportando alternativas y respetando siempre las decisiones sustentadas en criterios técnicos. Nuestra posición respecto a los terrenos portuarios responde exclusivamente a los informes emitidos por los organismos competentes”, aseguró Ramírez.

El vicepresidente reiteró que la Ciudad seguirá colaborando en la gestión de la crisis de Ceuta, pero reclamó que las medidas se adopten “con todas las garantías de seguridad, respetando el funcionamiento de las infraestructuras estratégicas y preservando la convivencia ciudadana”.

De esta manera, la crisis de Ceuta mantiene abiertos dos frentes simultáneos: el político, marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP, y el operativo, centrado ahora en encontrar nuevos espacios de acogida después del rechazo de las parcelas portuarias.