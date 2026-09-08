Confirmado | Las clases no comenzarán hasta el jueves 10 de septiembre: qué alumnos deben volver a las aulas (foto: ChatGPT)

El viernes 11 de septiembre de 2026 será festivo en toda Cataluña, según el calendario laboral aprobado por la Generalitat. Al tratarse de una jornada no lectiva en los centros educativos, los estudiantes podrán disfrutar de un descanso de tres días consecutivos: viernes, sábado y domingo.

La fecha tendrá lugar pocos días después del inicio del nuevo curso escolar, por lo que supondrá uno de los primeros paréntesis del calendario académico.

La Diada Nacional de Catalunya es una de las jornadas señaladas del calendario catalán y cada año incluye actos institucionales y actividades culturales en distintos puntos del territorio.

¿Qué estudiantes no tendrán clases este viernes 11 de septiembre?

Los alumnos de los centros educativos de Cataluña no tendrán actividad lectiva el viernes 11 de septiembre con motivo de la Diada. La jornada coincide con una fecha festiva de ámbito autonómico, por lo que el descanso alcanza al conjunto del territorio catalán.

El festivo se producirá apenas unos días después del comienzo del curso escolar 2026-2027. De esta manera, los estudiantes tendrán una interrupción temprana de la actividad académica antes de retomar las clases el lunes siguiente.

El descanso también afectará a las familias con hijos en edad escolar, que podrán aprovechar la jornada festiva para organizar actividades de ocio, viajes cortos o planes familiares. La situación será especialmente favorable para quienes puedan disponer del viernes libre también en sus respectivos trabajos.

¿Por qué el viernes 11 de septiembre no habrá clases?

El motivo es la celebración de la Diada Nacional de Catalunya, que tiene lugar cada 11 de septiembre. La fecha forma parte del calendario oficial de fiestas laborales de Cataluña y en 2026 cae viernes, lo que genera un fin de semana largo de tres días.

No hay clases Creación de Canva

La jornada conmemora la caída de Barcelona ante las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión española, ocurrida el 11 de septiembre de 1714. Con el paso del tiempo, la fecha se consolidó como la fiesta nacional de Cataluña y cada año concentra actos institucionales, culturales y ciudadanos.

Para los estudiantes, el efecto será directo: no tendrán que acudir a clase el viernes 11 de septiembre y volverán a las aulas el lunes, después de tres jornadas consecutivas de descanso. El calendario permitirá así disfrutar de un primer fin de semana largo apenas iniciado el curso escolar.