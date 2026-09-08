Con las altas temperaturas del verano, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados en las viviendas. Sin embargo, mantenerlo funcionando durante varias horas también genera dudas sobre su impacto en la factura de la luz.

Pablo García, asesor de aire acondicionado de Daikin, explicó cuánto puede consumir un equipo de 2500 W de potencia funcionando durante siete u ocho horas seguidas. Según el especialista, el gasto puede situarse “entre cinco y 7 kW hora durante todo el dia”.

La cifra puede parecer elevada, pero su traducción económica depende de la tarifa eléctrica contratada . García señala que ese consumo puede equivaler a “menos de un euro al día”, aunque existen diferentes factores capaces de modificar el resultado final.

Cuánto gasta un aire acondicionado encendido durante 8 horas

Pablo García, experto en aire acondicionado: “Un equipo encendido 8 horas puede gastar menos de un euro al día”

Calcular cuánto gasta un aire acondicionado no consiste simplemente en multiplicar su potencia nominal por las horas que permanece encendido. El funcionamiento del aparato cambia a lo largo del día según la temperatura alcanzada y las necesidades de refrigeración.

En el ejemplo planteado por García, un equipo de 2500 W que permanezca funcionando durante siete u ocho horas puede registrar un consumo de entre cinco y siete kWh durante toda la jornada . Se trata, según aclaró, de una estimación orientativa.

En términos económicos, el especialista indicó que ese gasto supone “menos de un euro al día”, aunque la cifra puede variar en función de la tarifa eléctrica contratada. Por eso, dos viviendas con un uso similar del aire acondicionado pueden terminar pagando cantidades diferentes.

También influyen las características del inmueble. La orientación de la vivienda, su aislamiento y la carga térmica determinan cuánto esfuerzo necesita realizar el equipo para alcanzar y conservar una temperatura confortable.

Qué factores hacen que el aire acondicionado consuma más electricidad

Uno de los principales elementos que determina el consumo del aire acondicionado es la eficiencia del propio aparato. No todos los equipos necesitan la misma cantidad de electricidad para ofrecer un nivel similar de refrigeración.

La orientación de la vivienda también resulta importante. Una habitación expuesta durante muchas horas a la radiación solar acumulará más calor y obligará al aire acondicionado a trabajar durante más tiempo para mantener la temperatura elegida.

A esto se suma la calidad del aislamiento. Una vivienda que pierde rápidamente el frío requiere un esfuerzo mayor del equipo, mientras que un buen aislamiento ayuda a conservar durante más tiempo la temperatura interior.

La carga térmica del inmueble es otro de los factores señalados por García. Por este motivo, la estimación de entre cinco y siete kWh diarios no puede aplicarse de forma automática a todos los hogares: el consumo real depende de cada vivienda y de cómo se utilice el aparato.

La tecnología inverter puede ayudar a gastar menos con el aire acondicionado

La tecnología inverter es una de las herramientas que permiten optimizar el funcionamiento del aire acondicionado. Su principal ventaja es qu e el compresor puede adaptar su actividad a las necesidades de refrigeración existentes en cada momento.

Esto evita que el aparato tenga que funcionar permanentemente a máxima capacidad. Cuando la estancia se acerca a la temperatura seleccionada, el equipo puede ajustar su funcionamiento en lugar de mantener siempre el mismo nivel de potencia.

La consecuencia es un uso más eficiente de la energía. La tecnología inverter adquiere especial relevancia cuando el aire permanece encendido durante varias horas, ya que permite adaptar el consumo a las condiciones reales de la habitación.

Aun así, la eficiencia final continúa dependiendo de elementos como el aislamiento, la orientación, el tipo de unidad y las condiciones térmicas de la vivienda.

El modo eco puede reducir hasta un 40% el consumo del aire acondicionado

Los equipos actuales también incorporan funciones inteligentes diseñadas para reducir el consumo energético. Entre ellas se encuentran el modo eco y los sensores de presencia.

Según García, estos sistemas pueden conseguir una reducción del consumo de entre un 35% y un 40%. El objetivo es evitar un funcionamiento innecesario del aparato y adaptar la refrigeración a las necesidades reales del espacio.

Pablo García, experto en aire acondicionado: “Un equipo encendido 8 horas puede gastar menos de un euro al día” Shutterstock

Los sensores de presencia, por ejemplo, permiten que el equipo ajuste su funcionamiento en función de la utilización de la estancia. El modo eco, por su parte, busca mantener unas condiciones de confort limitando el gasto energético.

Estas funciones pueden resultar especialmente útiles cuando el aire acondicionado se utiliza durante siete u ocho horas diarias. No obstante, García insiste en que el consumo de entre cinco y siete kWh es orientativo y que el resultado depende de la vivienda, el uso realizado y la tarifa eléctrica contratada.