PISA 2025 dejó un desastre casi total: estos son los únicos lugares donde los alumnos todavía se salvan (foto: archivo).

El informe PISA 2025 confirmó un deterioro generalizado del rendimiento educativo en España. La lectura perdió 23 puntos frente a 2022 y acumula una caída de 45 puntos en diez años, mientras que las matemáticas retrocedieron 29 puntos en la última década.

En ciencias, la situación tampoco es positiva: España obtuvo 477 puntos, por debajo de los 482 de la OCDE y de los 481 de la Unión Europea. Además, la mitad del alumnado de 15 y 16 años presenta un nivel bajo en esta competencia.

Sin embargo, el mapa no es uniforme. Hay varios territorios que consiguen escapar de los peores resultados y mantenerse por encima del promedio nacional.

Ranking PISA 2025: los lugares con mejores resultados en ciencias

Estos son los territorios con las puntuaciones más altas en ciencias:

Madrid: 495 puntos Castilla y León: 493 puntos Asturias: 492 puntos Cantabria: 490 puntos Galicia: 486 puntos Castilla-La Mancha: 485 puntos La Rioja: 484 puntos

Todos ellos quedan por encima del resultado medio de España, situado en 477 puntos.

Madrid, Castilla y León, Asturias y Cantabria también superan con claridad el promedio de la OCDE, de 482 puntos.

El dato cobra especial relevancia porque las ciencias fueron la competencia principal de esta edición de PISA 2025 y porque solo el 5 % del alumnado español alcanza niveles excelentes.

Qué lugares también destacan en lectura y matemáticas

El ranking cambia cuando se analizan otras competencias, aunque varios territorios vuelven a repetirse entre los mejores.

En lectura, Asturias lidera con 471 puntos, seguida por Madrid con 469 y Castilla y León con 466.

En matemáticas, Madrid ocupa el primer puesto con 477 puntos, seguida por Castilla y León con 472 y Cantabria con 470.

Esto convierte a Madrid y Castilla y León en los dos territorios con una presencia más constante entre los primeros puestos de PISA 2025.

Asturias también aparece entre los mejores resultados y, además, presenta la mayor proporción de alumnado excelente en ciencias, con un 6 %.

El otro extremo del ranking PISA 2025

La distancia entre los primeros puestos y los últimos es amplia.

En ciencias, Melilla registra 405 puntos y Ceuta 420, los resultados más bajos.

Después aparecen Comunidad Valenciana con 450 puntos, País Vasco con 459 y Andalucía con 462.

Canarias obtiene 469 puntos, Murcia 470, Baleares 471, Navarra 472 y Extremadura 473.

La diferencia entre Madrid, con 495 puntos, y Melilla, con 405, alcanza los 90 puntos.

Por qué el Gobierno mira a los territorios que mejor rinden

Las diferencias territoriales llevaron al Ministerio de Educación a plantear que estudiará los casos con mejores resultados para comprobar si algunas de sus políticas pueden trasladarse a otros lugares.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, resumió esa posición con una frase: “Aprendemos de todo”.

Los gobiernos autonómicos con mejores datos también aprovecharon PISA 2025 para reivindicar sus modelos.

Madrid destacó que sus estudiantes lideran por primera vez el informe, mientras Castilla y León también subrayó sus resultados en ciencias, lectura y matemáticas.

En un contexto de caída generalizada, el ranking deja así un mapa muy desigual: algunos territorios consiguen mantenerse por encima de la media, mientras otros quedan muy lejos de los mejores resultados.