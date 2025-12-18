El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este jueves, 18 de diciembre de 2025 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,43 euros, el de la gasolina 98 es de 1,59 euros y el del diésel es de 1,39 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del -0.69% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.67%.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

Elon Musk lanzó un ultimátum para toda la humanidad y explicó su plan para salvar al mundo del colapso

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 18 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.169 euros hasta los 1.689 euros

1.169 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.514 euros

1.205 euros hasta los 1.514 euros Valencia: 1.159 euros hasta los 1.564 euros

1.159 euros hasta los 1.564 euros Granada: 1.285 euros hasta los 1.52 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.349 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 18 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.209 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.209 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.259 euros hasta los 1.619 euros

desde los 1.259 euros hasta los 1.619 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.575 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.575 euros Granada: desde los 1.335 euros hasta los 1.53 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

Hacienda no reembolsará el dinero de la Declaración de la Renta a los contribuyentes que cometan este error

Mayores de 65, jóvenes y familias podrán obtener una ayuda para pagar el alquiler, ¿cuáles son los requisitos?

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un mayor índice de octano, lo que la hace más adecuada para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento del vehículo y una menor huella ambiental.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.839 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.839 euros Barcelona : desde 1.419 euros hasta los 1.769 euros

: desde 1.419 euros hasta los 1.769 euros Valencia : desde 1.405 euros hasta los 1.729 euros

: desde 1.405 euros hasta los 1.729 euros Granada : desde 1.584 euros hasta los 1.67 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: