La pensión por incapacidad permanente constituye una prestación contributiva dirigida a aquellos trabajadores cuya capacidad laboral se encuentra afectada debido a una enfermedad o accidente. Esta prestación tiene como objetivo proporcionar un apoyo económico a quienes, por razones de salud, no pueden continuar desempeñando sus funciones laborales habituales. Es fundamental destacar que estas ayudas no son permanentes en todos los casos y pueden ser suspendidas bajo determinadas condiciones. No obstante, para poder acceder a esta prestación, los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos y someterse a revisiones periódicas por parte de la Seguridad Social. Es fundamental cumplir con los requisitos establecidos para acceder a esta prestación: El procedimiento de solicitud debe realizarse en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o del Instituto Social de la Marina (ISM). Existen múltiples razones por las cuales la Seguridad Social puede proceder a la cancelación de esta prestación: