La crisis del alquiler en Madrid afecta a miles de hogares que destinan una porción significativa de sus ingresos a mantener un contrato. En respuesta a esta situación, se ha implementado una nueva línea de apoyo que busca mitigar esta carga para los grupos más afectados.

Mayores de 65, jóvenes y familias vulnerables podrán acceder a una ayuda para pagar el alquiler, ¿cuáles son los requisitos? (foto: archivo).

A partir del 4 de noviembre de 2025, se iniciará una convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 años y familias en situación de vulnerabilidad, promovida por la Comunidad de Madrid en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.

El presupuesto destinado a esta iniciativa es de 21,7 millones de euros y se estima que beneficiará a más de 7000 personas.

La asistencia financiera alcanzará hasta el 50% del costo del alquiler durante un periodo de un año, abarcando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025. Los límites máximos varían según el tipo de vivienda y su localización:

Requisitos para solicitar esta ayuda

Podrán optar a esta prestación los siguientes colectivos residentes en los municipios incluidos en la convocatoria:

Unidades de convivencia con al menos un arrendatario menor de 35 años.

Unidades de convivencia con todos sus miembros mayores de 65 años.

Familias vulnerables: numerosas, monoparentales con cargas, con integrantes que tienen discapacidades, víctimas de violencia de género o de terrorismo, hogares con todos sus miembros en situación de desempleo que hayan agotado prestaciones.

Además de cumplir estos perfiles, los solicitantes deberán tener el contrato de alquiler o cesión de uso de la vivienda o la habitación como residencia habitual y permanente al momento de la solicitud.

Tampoco pueden ser propietarios de una vivienda; deben ser nacionales españoles o extranjeros con residencia regular en España; cumplir los topes de renta del alquiler (los máximos antes mencionados) y que la vivienda se encuentre en uno de los 55 municipios incluidos, mencionados por la Comunidad de Madrid en su comunicación oficial.

Guía para solicitar ayuda: requisitos y documentos necesarios

La solicitud podrá presentarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid, aunque también se contempla la presentación presencial en los registros habilitados.

Aquellas personas que busquen aplicar para esta ayuda deben tener estos documentos preparados con antelación. El trámite estará abierto desde el 4 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2025 .

Entre los documentos necesarios figuran: