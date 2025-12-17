Hacienda no reembolsará el dinero de la Declaración de la Renta a los contribuyentes que cometan este error.

La Declaración de la Renta constituye un procedimiento obligatorio para los contribuyentes en España. Cada año, la Agencia Tributaria lleva a cabo una revisión exhaustiva de las declaraciones y, en función de los ingresos, las retenciones y las deducciones aplicadas, el resultado puede ser a devolver o a ingresar.

No obstante, incurrir en errores en la declaración puede resultar en la pérdida de la oportunidad de recuperar dinero. Desde la omisión de deducciones hasta inexactitudes en los datos personales, tales descuidos pueden influir de manera significativa en el resultado final de la declaración.

Pequeños errores en la declaración pueden hacer que pierdas una devolución que esperabas.

Errores frecuentes en la Declaración de la Renta: revisar las retenciones aplicadas

Uno de los errores más frecuentes consiste en no verificar adecuadamente las retenciones aplicadas en la nómina o en las facturas. Si la empresa o los clientes del contribuyente no han retenido el porcentaje correcto del IRPF, esto podría resultar en una declaración cuyo resultado no sea el deseado.

En numerosas ocasiones, los contribuyentes depositan su confianza en que su empresa aplica correctamente la retención; sin embargo, es aconsejable revisar las nóminas del año para asegurarse de que no se han cometido errores.

Asimismo, los autónomos deben prestar especial atención a sus facturas, ya que, si las retenciones en los pagos recibidos no se han aplicado correctamente, Hacienda podría considerarlo un error y no proceder con la devolución esperada.

Errores frecuentes en la Declaración de la Renta: omitir deducciones y beneficios fiscales

Cada año, la Agencia Tributaria presenta diversas deducciones y beneficios fiscales que tienen la capacidad de disminuir la carga impositiva o incrementar la devolución. No obstante, un número significativo de contribuyentes omite su aplicación o ignora su derecho a beneficiarse de ellas. Entre las deducciones más frecuentes se destacan:

Deducción por vivienda habitual (aplicable a hipotecas formalizadas antes de 2013).

Deducción por alquiler de vivienda (en ciertas comunidades autónomas).

Deducción por donaciones a ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro.

Es fundamental tener en cuenta que si estas deducciones no se incorporan en la declaración, Hacienda no las aplicará de manera automática, lo que podría resultar en la pérdida de la oportunidad de obtener una devolución más sustancial.

Errores frecuentes en la Declaración de la Renta: corrección de datos personales y fiscales

Introducir incorrectamente los datos personales o fiscales puede acarrear inconvenientes en la declaración. Un simple error en el DNI, el número de cuenta bancaria o el estado civil puede ocasionar que Hacienda retrase o incluso no procese una devolución.

Un error adicional frecuente es no actualizar adecuadamente la situación familiar. Si has contraído matrimonio, te has divorciado o has tenido hijos durante el año fiscal y no lo indicas en la declaración, podrías perder deducciones significativas o tributar de manera menos favorable.

Para prevenir inconvenientes, es esencial revisar minuciosamente los datos antes de enviarla, verificar todas las deducciones aplicables y asegurarse de que no falte ninguna información fiscal. En caso de haber presentado la declaración con errores, es factible corregirlos a través de una declaración complementaria o con la asistencia de un asesor fiscal.