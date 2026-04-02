El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este jueves, 2 de abril de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,57 euros, el de la gasolina 98 es de 1,71 euros y el del diésel es de 1,81 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del 1.1% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.87%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 2 de abril de 2026: Durante este jueves, 2 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 98, lo que la hace más eficiente y menos propensa a la detonación en motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y un menor desgaste del motor, lo que puede resultar en un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada del vehículo. En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y una amplia disponibilidad en estaciones de servicio. Por otro lado, el gasóleo, utilizado principalmente en vehículos comerciales y de transporte, se caracteriza por su mayor eficiencia en el consumo y menor emisión de CO2 en comparación con la gasolina. Además de los combustibles fósiles, en España también se están promoviendo alternativas más sostenibles, como el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad. El GLP es una opción más limpia que reduce las emisiones contaminantes, mientras que los vehículos eléctricos, que funcionan con baterías recargables, están ganando popularidad gracias a la creciente infraestructura de carga y a incentivos gubernamentales para su adopción.