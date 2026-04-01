Los beneficiarios de una pensión no contributiva en España en 2026 deben cumplir con un trámite clave antes del 31 de marzo para evitar problemas en el cobro. No cumplir con este requisito puede derivar en la suspensión temporal de la pensión no contributiva. En algunos casos, si la situación no se regulariza, también podría afectar a la continuidad del derecho a percibir la prestación. Por este motivo, las autoridades insisten en que los pensionistas revisen su situación y presenten toda la documentación dentro del plazo establecido en 2026, pero de no poder cumplirlo hay otra oportunidad. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene una aplicación para que la declaración de supervivencia sea más fácil de entregar: VIVESS. Esta permite a los pensionistas que viven fuera de España validar su supervivencia de manera fácil y rápida desde su móvil. Esta app está disponible para dispositivos Android e iOS y puede descargarse gratuitamente desde Google Play. La fe de vida en España es un trámite obligatorio para miles de jubilados que residen fuera del país. Cada año, la Seguridad Social exige este requisito para garantizar el correcto pago de las prestaciones. Pero, ¿qué pasa si no se presenta la fe de vida antes del 31 de marzo? Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el plazo para acreditar la vivencia se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. En caso de incumplimiento, la consecuencia es directa sobre el cobro. De forma textual, el organismo advierte: “si en el periodo de 1 de enero a 31 de marzo no se acredita la vivencia, se suspenderá el pago de la pensión”. No presentar la fe de vida en España dentro del plazo establecido implica que la Seguridad Social puede suspender el pago de la pensión de manera preventiva. Este procedimiento no supone la pérdida definitiva del derecho, sino una medida de control administrativo que afecta especialmente a quienes viven en el extranjero. La normativa oficial contempla la posibilidad de regularizar la situación en caso no haber presentado en tiempo y forma la fe de vida. Una vez que el pensionista presenta la documentación requerida, el pago puede reactivarse. En este punto, la administración también es clara: la rehabilitación del cobro puede realizarse con carácter retroactivo, aunque con un límite máximo de 90 días. Esto significa que, si se actúa rápido, es posible recuperar parte del dinero no cobrado durante la suspensión. El trámite de la fe de vida en España forma parte de los mecanismos de control del sistema previsional. Su objetivo es evitar pagos indebidos y asegurar que las prestaciones lleguen a quienes realmente cumplen con los requisitos. A continuación, te mostramos los pasos para utilizar la app VIVESS y registrar tu Fe de vida de manera segura: Descargar la app desde Google Play o App Store.Identificación: abre la app y selecciona tu país de residencia. Ingresa tus datos personales, como la fecha de nacimiento y sexo. Luego, utiliza tu DNI o Cl@ve Permanente para autenticarte.Registrar tu Fe de vida: muestra tu documento de identidad (frontal y reverso) en el recuadro de la app y sonríe para facilitar la identificación facial. Después, firma el documento en la app y sonríe nuevamente para completar el proceso.Confirmación instantánea: la validación se realiza al instante, y el documento firmado se envía automáticamente al INSS. Recibirás un justificante en la app, que podrás descargar de inmediato.