El colapso ambiental se presenta como una realidad inminente. Diversos estudios científicos han comenzado a señalar que la crisis climática apenas ha iniciado y los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes.

En este contexto, la escasez de agua potable, la contaminación del aire, las sequías y las inundaciones, así como los incendios forestales, constituyen una realidad innegable.

En este sentido, el empresario estadounidense multimillonario Elon Musk ha declarado que el desafío del acceso a agua potable en el mundo puede ser abordado mediante la implementación de desaladoras que funcionen con energía solar.

El plan de Elon Musk para evitar el colapso mundial

Durante su intervención en el Foro Mundial del Agua, Musk, responsable de empresas como Tesla, SpaceX, Starlink y X, expresó su optimismo por los avances tecnológicos y aseguró que la caída de los costes de las desaladoras las convierte en una solución económica y sostenible.

Elon Musk ya lanzó su plan para cambiar Estados Unidos y comenzará por Texas: "Será la vía de entrada" (foto: archivo).

El magnate recordó que el mundo está cubierto por un 70% de agua, en su mayoría salada y se mostró convencido de que las desaladoras alimentadas por energía solar pueden abastecer de suficiente agua a todo el mundo.

“Cuando hablo con gente muy leída y muy lista en Estados Unidos me dicen que la crisis del agua no tiene solución, pero sí la tiene por los avances en la eficiencia de la desalinización”, señaló el empresario en este foro que reúne a representantes y expertos de más de un centenar de países.

“Por cada kilómetro cuadrado se puede generar hasta un gigavatio de electricidad, lo que equivale a una planta eléctrica”, dijo Musk, quien precisó que una superficie de unos 200 kilómetros cuadrados de paneles solares podría suministrar suficiente energía para todo Estados Unidos.

“Creo que tenemos un gran futuro con el agua y que un gran futuro con energía sostenible también está a nuestro alcance”, agregó Musk, que inauguró el domingo los servicios de sus satélites Starlink para dar cobertura de internet a toda Indonesia.

En el mismo evento, el primer ministro indonesio, Joko Widodo, recordó que la escasez de agua puede ser motivo de guerras y de conflictos en el mundo.

Crisis global del agua: un desafío urgente

En un informe reciente, la organización de la ONU para la educación, ciencia y cultura (Unesco) afirmó que las tensiones por el agua están exacerbando las tensiones en el mundo, donde 2200 millones de personas carecen de acceso seguro a agua potable y 3500 carecen de saneamiento.

Elon Musk advierte: la próxima crisis será por un recurso más vital que el agua. (foto: archivo). Toa55

Además, el cambio climático ha aumentado el número y la gravedad de las sequías. Se estima que hay unas 16.000 plantas desaladoras en 177 países en el mundo, pero la mayoría se concentran en países como Arabia Saudí, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y España y menos en naciones menos desarrolladas.

Además del abastecimiento de energía, la ONU afirma que un problema con las desaladoras es la producción de residuos en forma de salmuera, que es agua con una gran concentración de sal disuelta.

El propio Musk también ha sido acusado de contaminar reservas de agua potable en Alemania debido a la fábrica de Tesla en la municipalidad de Grünheide, situada unos 30 kilómetros al sureste de Berlín.