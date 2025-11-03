En esta noticia

El precio medio de la luz para el martes, 4 de noviembre de 2025 en España será de 49.28 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -4.043 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 4 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 84,08 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horariaPrecio por MWh
De 19:00 a 20:0084.08 euros
De 20:00 a 21:0081.86 euros
De 7:00 a 8:0081.72 euros
De 18:00 a 19:0078.78 euros
De 0:00 a 1:0077.89 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 4 de noviembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 3,52 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horariaPrecio por MWh
De 13:00 a 14:003.52 euros
De 12:00 a 13:003.54 euros
De 11:00 a 12:004.17 euros
De 14:00 a 15:004.48 euros
De 10:00 a 11:0010.15 euros

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0077.89
De 1:00 a 2:0068.38
De 2:00 a 3:0067.35
De 3:00 a 4:0056.37
De 4:00 a 5:0050.03
De 5:00 a 6:0055.45
De 6:00 a 7:0071.4
De 7:00 a 8:0081.72
De 8:00 a 9:0067.78
De 9:00 a 10:0020.92
De 10:00 a 11:0010.15
De 11:00 a 12:004.17
De 12:00 a 13:003.54
De 13:00 a 14:003.52
De 14:00 a 15:004.48
De 15:00 a 16:0013.24
De 16:00 a 17:0029.45
De 17:00 a 18:0068.05
De 18:00 a 19:0078.78
De 19:00 a 20:0084.08
De 20:00 a 21:0081.86
De 21:00 a 22:0077.32
De 22:00 a 23:0066.0
De 23:00 a 24:0040.7

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y bajar la necesidad de encender laslámparas.
  • Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.