El precio medio de la luz para el martes, 4 de noviembre de 2025 en España será de 49.28 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -4.043 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 4 de noviembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 84,08 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|84.08 euros
|De 20:00 a 21:00
|81.86 euros
|De 7:00 a 8:00
|81.72 euros
|De 18:00 a 19:00
|78.78 euros
|De 0:00 a 1:00
|77.89 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 4 de noviembre?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 3,52 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|3.52 euros
|De 12:00 a 13:00
|3.54 euros
|De 11:00 a 12:00
|4.17 euros
|De 14:00 a 15:00
|4.48 euros
|De 10:00 a 11:00
|10.15 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|77.89
|De 1:00 a 2:00
|68.38
|De 2:00 a 3:00
|67.35
|De 3:00 a 4:00
|56.37
|De 4:00 a 5:00
|50.03
|De 5:00 a 6:00
|55.45
|De 6:00 a 7:00
|71.4
|De 7:00 a 8:00
|81.72
|De 8:00 a 9:00
|67.78
|De 9:00 a 10:00
|20.92
|De 10:00 a 11:00
|10.15
|De 11:00 a 12:00
|4.17
|De 12:00 a 13:00
|3.54
|De 13:00 a 14:00
|3.52
|De 14:00 a 15:00
|4.48
|De 15:00 a 16:00
|13.24
|De 16:00 a 17:00
|29.45
|De 17:00 a 18:00
|68.05
|De 18:00 a 19:00
|78.78
|De 19:00 a 20:00
|84.08
|De 20:00 a 21:00
|81.86
|De 21:00 a 22:00
|77.32
|De 22:00 a 23:00
|66.0
|De 23:00 a 24:00
|40.7
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y bajar la necesidad de encender laslámparas.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.