El precio medio de la luz para el martes, 4 de noviembre de 2025 en España será de 49.28 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -4.043 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 4 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 84,08 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 84.08 euros De 20:00 a 21:00 81.86 euros De 7:00 a 8:00 81.72 euros De 18:00 a 19:00 78.78 euros De 0:00 a 1:00 77.89 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 4 de noviembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 3,52 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 3.52 euros De 12:00 a 13:00 3.54 euros De 11:00 a 12:00 4.17 euros De 14:00 a 15:00 4.48 euros De 10:00 a 11:00 10.15 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 77.89 De 1:00 a 2:00 68.38 De 2:00 a 3:00 67.35 De 3:00 a 4:00 56.37 De 4:00 a 5:00 50.03 De 5:00 a 6:00 55.45 De 6:00 a 7:00 71.4 De 7:00 a 8:00 81.72 De 8:00 a 9:00 67.78 De 9:00 a 10:00 20.92 De 10:00 a 11:00 10.15 De 11:00 a 12:00 4.17 De 12:00 a 13:00 3.54 De 13:00 a 14:00 3.52 De 14:00 a 15:00 4.48 De 15:00 a 16:00 13.24 De 16:00 a 17:00 29.45 De 17:00 a 18:00 68.05 De 18:00 a 19:00 78.78 De 19:00 a 20:00 84.08 De 20:00 a 21:00 81.86 De 21:00 a 22:00 77.32 De 22:00 a 23:00 66.0 De 23:00 a 24:00 40.7

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?