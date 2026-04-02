Ya llegó la Semana Santa y una manera de renovar el hogar para una fecha importante para el catolicismo es desparramar hojas de laurel por todo el hogar. El laurel es una planta con un peso simbólico desde tiempos antiguos. Por ejemplo, en la Grecia y la Roma clásicas se lo asociaba con la victoria, la protección y la sabiduría. Las coronas de laurel eran utilizadas para honrar a guerreros, emperadores y poetas, convirtiéndose en un símbolo de triunfo y reconocimiento. Con el paso del tiempo, esta planta se incorporó a distintas tradiciones espirituales y populares como un elemento capaz de atraer energías positivas y alejar influencias negativas, un significado que se mantiene vigente en la actualidad. Semana Santa es considerada por muchas personas como un momento de cierre, limpieza y renovación, tanto espiritual como emocional. Más allá de la práctica religiosa, esta época del año se asocia con la reflexión, la introspección y el inicio de una nueva etapa. En ese contexto, poner hojas de laurel en los rincones de la casa funciona como un ritual de protección y purificación del hogar, aprovechando la creencia de que durante estos días la energía es especialmente propicia para dejar atrás lo negativo y atraer bienestar. Según la tradición popular, este ritual tiene varios propósitos: Uno de los motivos por los que este ritual se volvió tan popular es su sencillez. No requiere muchos preparativos ni mucha plata. Al finalizar el período, las hojas se descartan, y algunas personas prefieren reemplazarlas por otras nuevas tiempo después.