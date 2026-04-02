Este viernes, 3 de abril de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 14.8 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 19.249 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 80,4 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -5 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: