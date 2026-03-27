El envejecimiento de la población en España está obligando a las entidades financieras a replantear su forma de operar. Cada vez más clientes requieren atención personalizada, procesos simples y canales accesibles que faciliten su relación con el banco, especialmente en un contexto de creciente digitalización. En este escenario, CaixaBank ha reforzado su propuesta con el programa Generación+, dirigido a mayores de 65 años, con el objetivo de ofrecer atención preferente, mayor accesibilidad y servicios adaptados a este colectivo en su operativa diaria. El programa Generación+ de CaixaBank incluye medidas centradas en mejorar la experiencia del cliente sénior, como la atención personalizada en oficinas, gestores especializados y acompañamiento adaptado a sus necesidades. La entidad busca así reducir las dificultades que pueden surgir en el uso habitual de servicios financieros. Una de las principales medidas es la atención en ventanilla sin restricciones horarias, lo que permite a los clientes realizar operaciones en oficina sin limitaciones de tiempo. Este punto resulta especialmente relevante frente a la tendencia general del sector a restringir el horario de caja. Además, CaixaBank ofrece el adelanto del pago de pensiones, que habitualmente se realiza el día 24 de cada mes, junto con un teléfono exclusivo de atención para mayores (900 365 065), diseñado para ofrecer asistencia directa y resolver consultas de forma ágil. Estas medidas buscan facilitar la autonomía de los clientes sénior en su día a día, evitando desplazamientos innecesarios y reduciendo la dependencia de terceros para realizar gestiones bancarias. Más allá de los servicios concretos, el programa pone el foco en la accesibilidad bancaria. Esto implica adaptar tanto la atención presencial como los canales digitales para que resulten más sencillos, intuitivos y comprensibles para personas mayores. En la práctica, esto se traduce en un trato más cercano en oficinas, lenguaje más claro en la comunicación y herramientas digitales diseñadas para facilitar su uso. La entidad busca así reducir la brecha digital que afecta a parte de este colectivo. Este enfoque responde a una tendencia creciente en el sector financiero, donde la inclusión se ha convertido en un eje estratégico. Cada vez más bancos desarrollan programas específicos para mayores, conscientes de que se trata de un segmento clave tanto por volumen como por estabilidad. Además, la adaptación de servicios no solo beneficia a los clientes sénior, sino que mejora la experiencia global del usuario, al simplificar procesos y hacerlos más accesibles para todos los perfiles. El impulso de iniciativas como Generación+ refleja un cambio estructural en la banca española. Las entidades ya no compiten únicamente en productos financieros, sino también en la calidad del servicio y en la capacidad de adaptarse a distintos perfiles de clientes. El envejecimiento demográfico y la digitalización están redefiniendo el sector, obligando a las entidades a equilibrar la innovación tecnológica con la atención personalizada. En este contexto, ofrecer soluciones específicas para mayores se ha convertido en una ventaja competitiva. La combinación de servicios personalizados, canales accesibles y atención especializada será clave para mantener la confianza de los clientes en los próximos años. Programas como el de CaixaBank anticipan cómo evolucionará la relación entre los usuarios y las entidades financieras. A medida que este tipo de iniciativas se consoliden, marcarán el estándar del sector y definirán qué bancos logran adaptarse mejor a una sociedad cada vez más longeva y exigente en términos de atención y servicio.