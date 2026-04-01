Este miércoles, 1 de abril de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,55 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,68 euros y el diésel ronda los 1,79 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.86% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.35%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 1 de abril de 2026: Durante este miércoles, 1 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo. La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: