La demanda de energía en España del domingo marcó la cifra de 11.176.060 MWh con respecto a los 11.351.055 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 41.49 euros a 58.67 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 9 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 122,94 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 122.94 euros De 20:00 a 21:00 112.55 euros De 22:00 a 23:00 110.0 euros De 19:00 a 20:00 104.92 euros De 23:00 a 24:00 98.66 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 9 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de 0,65 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 0.65 euros De 12:00 a 13:00 0.65 euros De 13:00 a 14:00 1.55 euros De 14:00 a 15:00 3.38 euros De 10:00 a 11:00 4.96 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 78.81 De 1:00 a 2:00 65.0 De 2:00 a 3:00 60.1 De 3:00 a 4:00 53.6 De 4:00 a 5:00 52.81 De 5:00 a 6:00 55.36 De 6:00 a 7:00 62.63 De 7:00 a 8:00 72.11 De 8:00 a 9:00 80.68 De 9:00 a 10:00 70.53 De 10:00 a 11:00 4.96 De 11:00 a 12:00 0.65 De 12:00 a 13:00 0.65 De 13:00 a 14:00 1.55 De 14:00 a 15:00 3.38 De 15:00 a 16:00 8.16 De 16:00 a 17:00 31.11 De 17:00 a 18:00 72.0 De 18:00 a 19:00 85.0 De 19:00 a 20:00 104.92 De 20:00 a 21:00 112.55 De 21:00 a 22:00 122.94 De 22:00 a 23:00 110.0 De 23:00 a 24:00 98.66

