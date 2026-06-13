La demanda de energía en España del domingo marcó la cifra de 12.457.888 MWh con respecto a los 12.375.628 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 45.19 euros a 60.48 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 14 de junio?

En el transcurso del domingo, 14 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 137,43 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 137.43 euros De 23:00 a 24:00 134.88 euros De 21:00 a 22:00 131.6 euros De 0:00 a 1:00 119.45 euros De 1:00 a 2:00 111.91 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 14 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 -2.1 euros De 11:00 a 12:00 -2.03 euros De 13:00 a 14:00 -2.0 euros De 15:00 a 16:00 -2.0 euros De 14:00 a 15:00 -1.7 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 119.45 De 1:00 a 2:00 111.91 De 2:00 a 3:00 107.16 De 3:00 a 4:00 103.06 De 4:00 a 5:00 102.75 De 5:00 a 6:00 103.03 De 6:00 a 7:00 109.76 De 7:00 a 8:00 97.19 De 8:00 a 9:00 25.33 De 9:00 a 10:00 0.08 De 10:00 a 11:00 -0.96 De 11:00 a 12:00 -2.03 De 12:00 a 13:00 -2.1 De 13:00 a 14:00 -2.0 De 14:00 a 15:00 -1.7 De 15:00 a 16:00 -2.0 De 16:00 a 17:00 -1.23 De 17:00 a 18:00 -0.34 De 18:00 a 19:00 6.3 De 19:00 a 20:00 64.42 De 20:00 a 21:00 109.52 De 21:00 a 22:00 131.6 De 22:00 a 23:00 137.43 De 23:00 a 24:00 134.88

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?