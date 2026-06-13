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La demanda de energía en España del domingo marcó la cifra de 12.457.888 MWh con respecto a los 12.375.628 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 45.19 euros a 60.48 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 14 de junio?
En el transcurso del domingo, 14 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 137,43 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|137.43 euros
|De 23:00 a 24:00
|134.88 euros
|De 21:00 a 22:00
|131.6 euros
|De 0:00 a 1:00
|119.45 euros
|De 1:00 a 2:00
|111.91 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 14 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|-2.1 euros
|De 11:00 a 12:00
|-2.03 euros
|De 13:00 a 14:00
|-2.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|-2.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|-1.7 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|119.45
|De 1:00 a 2:00
|111.91
|De 2:00 a 3:00
|107.16
|De 3:00 a 4:00
|103.06
|De 4:00 a 5:00
|102.75
|De 5:00 a 6:00
|103.03
|De 6:00 a 7:00
|109.76
|De 7:00 a 8:00
|97.19
|De 8:00 a 9:00
|25.33
|De 9:00 a 10:00
|0.08
|De 10:00 a 11:00
|-0.96
|De 11:00 a 12:00
|-2.03
|De 12:00 a 13:00
|-2.1
|De 13:00 a 14:00
|-2.0
|De 14:00 a 15:00
|-1.7
|De 15:00 a 16:00
|-2.0
|De 16:00 a 17:00
|-1.23
|De 17:00 a 18:00
|-0.34
|De 18:00 a 19:00
|6.3
|De 19:00 a 20:00
|64.42
|De 20:00 a 21:00
|109.52
|De 21:00 a 22:00
|131.6
|De 22:00 a 23:00
|137.43
|De 23:00 a 24:00
|134.88
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y disminuir la necesidad de encender las lámparas.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.