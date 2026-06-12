En España, el precio medio de la luz para el sábado, 13 de junio de 2026 será de 45.19 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 5.293 % respecto al valor de ayer que fue de 29.55 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 13 de junio?

En el sábado, 13 de junio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 128,55 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 128.55 euros De 21:00 a 22:00 123.87 euros De 23:00 a 24:00 117.77 euros De 0:00 a 1:00 103.19 euros De 1:00 a 2:00 92.04 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 13 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -2.1 euros De 14:00 a 15:00 -2.1 euros De 15:00 a 16:00 -2.1 euros De 12:00 a 13:00 -2.08 euros De 16:00 a 17:00 -2.08 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 103.19 De 1:00 a 2:00 92.04 De 2:00 a 3:00 69.41 De 3:00 a 4:00 53.89 De 4:00 a 5:00 52.17 De 5:00 a 6:00 64.65 De 6:00 a 7:00 89.3 De 7:00 a 8:00 68.72 De 8:00 a 9:00 13.55 De 9:00 a 10:00 -0.13 De 10:00 a 11:00 -0.95 De 11:00 a 12:00 -1.53 De 12:00 a 13:00 -2.08 De 13:00 a 14:00 -2.1 De 14:00 a 15:00 -2.1 De 15:00 a 16:00 -2.1 De 16:00 a 17:00 -2.08 De 17:00 a 18:00 -0.92 De 18:00 a 19:00 1.93 De 19:00 a 20:00 33.84 De 20:00 a 21:00 85.76 De 21:00 a 22:00 123.87 De 22:00 a 23:00 128.55 De 23:00 a 24:00 117.77

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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