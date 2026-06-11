El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del viernes registró la cifra de 12.047.216 MWh con respecto a los 12.748.857 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 29.55 euros el MWh, unos 34.86 euros

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El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 12 de junio?

Para el viernes, 12 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 113,09 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 113.09 euros De 22:00 a 23:00 111.21 euros De 23:00 a 24:00 100.01 euros De 20:00 a 21:00 79.93 euros De 7:00 a 8:00 51.87 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 12 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,05 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 -0.05 euros De 15:00 a 16:00 -0.02 euros De 10:00 a 11:00 -0.01 euros De 11:00 a 12:00 -0.01 euros De 12:00 a 13:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 35.54 De 1:00 a 2:00 27.42 De 2:00 a 3:00 21.81 De 3:00 a 4:00 21.88 De 4:00 a 5:00 21.94 De 5:00 a 6:00 24.26 De 6:00 a 7:00 46.96 De 7:00 a 8:00 51.87 De 8:00 a 9:00 18.39 De 9:00 a 10:00 0.21 De 10:00 a 11:00 -0.01 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 -0.02 De 16:00 a 17:00 -0.05 De 17:00 a 18:00 -0.01 De 18:00 a 19:00 5.08 De 19:00 a 20:00 29.73 De 20:00 a 21:00 79.93 De 21:00 a 22:00 113.09 De 22:00 a 23:00 111.21 De 23:00 a 24:00 100.01

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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