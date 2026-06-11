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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del viernes registró la cifra de 12.047.216 MWh con respecto a los 12.748.857 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 29.55 euros el MWh, unos 34.86 euros
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El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 12 de junio?
Para el viernes, 12 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 113,09 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|113.09 euros
|De 22:00 a 23:00
|111.21 euros
|De 23:00 a 24:00
|100.01 euros
|De 20:00 a 21:00
|79.93 euros
|De 7:00 a 8:00
|51.87 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 12 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,05 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|-0.05 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.02 euros
|De 10:00 a 11:00
|-0.01 euros
|De 11:00 a 12:00
|-0.01 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|35.54
|De 1:00 a 2:00
|27.42
|De 2:00 a 3:00
|21.81
|De 3:00 a 4:00
|21.88
|De 4:00 a 5:00
|21.94
|De 5:00 a 6:00
|24.26
|De 6:00 a 7:00
|46.96
|De 7:00 a 8:00
|51.87
|De 8:00 a 9:00
|18.39
|De 9:00 a 10:00
|0.21
|De 10:00 a 11:00
|-0.01
|De 11:00 a 12:00
|-0.01
|De 12:00 a 13:00
|-0.01
|De 13:00 a 14:00
|-0.01
|De 14:00 a 15:00
|-0.01
|De 15:00 a 16:00
|-0.02
|De 16:00 a 17:00
|-0.05
|De 17:00 a 18:00
|-0.01
|De 18:00 a 19:00
|5.08
|De 19:00 a 20:00
|29.73
|De 20:00 a 21:00
|79.93
|De 21:00 a 22:00
|113.09
|De 22:00 a 23:00
|111.21
|De 23:00 a 24:00
|100.01
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.