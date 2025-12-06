En esta noticia
El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) establece que los ciudadanos que hayan sufrido alguna lesión o enfermedad que les impida desarrollar sus funciones laborales de forma habitual tienen derecho de solicitar una pensión por incapacidad permanente.
Dicha prestación económica tiene como objetivo compensar las pérdidas de ingresos que podría tener la persona afectada. Aunque no haya una lista específica de patologías, existen 42 enfermedades que podrían dar acceso a este tipo de pensiones en España.
Los tipos de incapacidad que tiene en cuenta la Seguridad Social
El INSS de España tiene en cuenta cuatro grados de incapacidad permanente. Estas dependerán del tipo de discapacidad que tenga la persona, que podría ser parcial, total, absoluta o gran invalidez.
Según la categoría asignada, el empleado podrá trabajar, no considerarse habilitado para realizar la actividad habitual que venía desempeñando o pasar a estar inhabilitado para toda profesión u oficio.
El Real Decreto 1300/1995 determina que el organismo encargado de evaluar este grado de incapacidad será el Equipo de Valoración de Incapacidades, conocido también como el “Tribunal Médico”.
Enfermedades que permiten acceder a una pensión de discapacidad
Un dato a tener en cuenta es que la Seguridad Social española no tiene una lista específica de patologías, pero el estudio de abogados Fidelitis realizó una tabla con las enfermedades por las que se puede conceder una incapacidad:
- Agorafobia
- Alzheimer
- Artritis Reumatoide
- Aniridia
- Ataxia
- Artrosis cervical
- Cáncer
- Cardiopatía isquémica
- Condromalacia rotuliana
- Diabetes
- Distimia
- Distrofia de conos
- Enfermedad de Behçet
- Enfermedades hepáticas
- Epilepsia
- EPOC
- Esclerosis múltiple
- Espondilitis anquilosante
- Espondilosis degenerativa
- Esquizofrenia
- Fibromialgia
- Fibrosis quística
- Hernia discal
- Lesión medular
- Lumbalgia crónica
- Lupus
- Maculopatía
- Miopía Magna
- Bipolaridad
- Narcolepsia
- Neuropatía
- Párkinson
- Postpolio
- Rizartrosis
- Síndrome de Marfan
- S. de Ménière
- S. de Tourette
- S. de Subacromial
- S. Südeck
- Stargardt