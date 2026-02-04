Por orden del Gobierno, las pensiones contributivas del sistema español experimentaron una revalorización del 2,7% a partir del 1 de enero de 2026, medida que actualmente está en vigor. Así lo confirmó el presidente Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros de diciembre de 2025. En concreto, las cuantías de las pensiones contributivas aumentaron un 2,8% en 2026, en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Como resultado, se registró un incremento en torno a los 570 euros anuales para la pensión media de jubilación y de aproximadamente 500 euros anuales para la pensión media del sistema, que incluye las de incapacidad permanente y viudedad. Por su parte, las pensiones mínimas subirán alrededor del 6%, mientras que el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas lo harán en un 9%.Por su parte, las pensiones mínimas subieron más de un 7% en 2026 (7,07%), mientras que en casos específicos como pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, el incremento alcanzó el 11,4%. El Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas también aumentaron un 11,4%. Cada año, el Gobierno de España fija una cuantía de pensión máxima que pueden cobrar los ciudadanos. Es decir, el pensionista no podrá percibir una cuantía superior a la establecida. En 2026, este límite experimentó un aumento del 2,815%, compuesto por un ajuste del 2,7% según el IPC interanual y un 0,115% adicional establecido por la reforma de pensiones. Este incremento beneficia a los aproximadamente 120.000 jubilados españoles que perciben la pensión máxima. En 2025, la pensión máxima fue de 3.267,60 euros mensuales, lo que equivalió a 45.746,40 euros anuales en 14 pagas. Esta cifra sirvió de base para el cálculo del incremento de 2026. Con la revalorización del 2,815%, la pensión máxima para 2026 quedó establecida en 3.359,60 euros mensuales, lo que se traduce en un máximo anual de 47.034,40 euros distribuidos en 14 pagas. Este aumento se aplica desde el 1 de enero de 2026 y está actualmente en vigor. Al respecto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló que “aprobar la revalorización de las pensiones supone garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, un derecho garantizado por la ley. Se trata de un compromiso colectivo de la sociedad, especialmente con quienes han dedicado toda una vida al trabajo y de manera muy particular con las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica, beneficiarias de pensiones mínimas y no contributivas“. Algunos pensionistas pueden acceder a un complemento destinado a reducir la brecha de género en las pensiones. Este complemento aplica para las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente, y se puede recibir incluso si se cobra la pensión máxima, aunque estos casos no son comunes. El complemento está dirigido a quienes hayan experimentado una pérdida en su carrera de cotización después del nacimiento de uno o más hijos. La cantidad del complemento varía según el número de hijos que cumplan los requisitos, con un límite de hasta cuatro hijos. Para el año 2026, la cuantía del complemento para reducir la brecha de género quedó establecida en 36,90 euros mensuales por cada hijo, tras aplicarse la revalorización del 2,7% sobre los 35,90 euros de 2025. Las cuantías quedan de la siguiente manera según el número de hijos: 1 hijo: 36,90 euros al mes y 516,60 euros al año2 hijos: 73,80 euros al mes y 1.033,20 euros al año3 hijos: 110,70 euros al mes y 1.549,80 euros al año4 hijos: 147,60 euros al mes y 2.066,40 euros al año El complemento para reducir la brecha de género es un elemento fundamental a tener en cuenta, ya que no computa para el límite de la pensión máxima establecido en 47.034,40 euros anuales. Esto significa que un pensionista con la pensión máxima de 3.359,60 euros mensuales podría cobrar hasta 3.507,20 euros al mes si tiene derecho al complemento por cuatro hijos (147,60 euros adicionales).