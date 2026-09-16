Se viene un diluvio histórico este sábado 5 y domingo 6: se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

España afronta este miércoles 16 de septiembre un cambio brusco del tiempo, con lluvias y tormentas que llevarán a siete comunidades autónomas a mantener avisos meteorológicos. Aragón, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana se encuentran en nivel naranja por la intensidad de las precipitaciones, mientras otras tres regiones tienen avisos amarillos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de una situación potencialmente muy adversa en el área mediterránea, con posibilidad de lluvias intensas, inundaciones, granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento. Ante este escenario, se recomienda a los hogares mantener cerradas las ventanas, persianas y cortinas para reducir la entrada de agua y proteger las viviendas.

¿Qué comunidades están en aviso naranja por las fuertes lluvias y tormentas?

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el este de la Península y Baleares. AEMET mantiene este miércoles avisos naranjas por lluvias en Teruel, Mallorca, Barcelona, Girona, Tarragona, Castellón y Valencia. En varias de estas zonas también existen avisos por tormentas.

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Cataluña afrontará acumulados que pueden alcanzar los 40 milímetros en una hora, mientras que en la Comunidad Valenciana se esperan hasta 40 milímetros por hora en Castellón y Valencia. En Teruel y Baleares, los acumulados pueden llegar a 30 milímetros en una hora.

Además, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia tienen avisos amarillos por lluvias y tormentas. En Almería, Granada, Albacete, Cuenca y el noroeste de Murcia se prevén acumulados de hasta 15 milímetros en una hora.

AEMET señala que el episodio estará marcado por la llegada de aire frío en altura y un frente en superficie. Durante la tarde aumentará la nubosidad de evolución y se esperan chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Teruel, el este de Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos y Mallorca.

¿Por qué recomiendan cerrar las persianas y cortinas en las viviendas?

Las fuertes tormentas pueden provocar la entrada de agua en las viviendas y causar desperfectos cuando las precipitaciones coinciden con rachas intensas de viento. Por este motivo, la recomendación pasa por cerrar ventanas, persianas y cortinas durante los momentos de mayor inestabilidad.

Se aproxima el diluvio del año este fin de semana largo: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

El objetivo es reforzar la protección del interior de los hogares frente a las condiciones meteorológicas adversas. La ventilación puede realizarse cuando las condiciones de cada zona lo permitan, pero después conviene mantener las ventanas cerradas ante la previsión de lluvias intensas y viento.

El episodio también puede dejar granizo, que será puntualmente de gran tamaño en Valencia y Teruel. A esto se suman rachas muy fuertes de viento, con especial incidencia del cierzo en el valle del Ebro y de la tramontana en zonas expuestas del Ampurdán.