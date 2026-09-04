El precio de la vivienda usada sube un 12,5% interanual en agosto.

Mientras el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevo su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, el aumento del precio de la vivienda usada en España fue mucho más pronunciado aún. En concreto, registró una suba del 12,5% interanual durante el mes de agosto, situándose en 2.924 euros el metro cuadrado.

Si bien este dato supone un incremento de un 1,5% en los tres últimos meses, si lo comparamos con el mes anterior vemos una bajada del 0,3%. Con este descenso se rompe una racha de subidas de 43 meses consecutivos en tasa intermensual, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.

Todas las Comunidades Autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. Pero es Cantabria la que encabeza el aumento del valor de la vivienda de segunda mano con una subida del 17,2%. Le siguen Castilla-La Mancha (16,4%), Aragón (15,4%), Asturias (14,1%), la Región de Murcia (13,8%), Castilla y León (13,5%) y Cataluña (12,9%).

Aunque elevados, por debajo de la media nacional, el listado lo encabeza Euskadi con un incremento del 11,6%. Galicia y Andalucía escoltan al País Vasco con 10,9% cada una. Seguidas muy de cerca por Navarra con un índice que alcanza el 10,6%. Detrás se ubican Comunitat Valenciana (9,8%) y Extremadura (9,3%). Ya menos del 8% aparecen las subidas de La Rioja (7,8%), Comunidad de Madrid (7%) y Canarias (6,7%), siendo Baleares con un 5,1% la que registra los menores ascensos.

Las provincias con mayor aumento del valor de la vivienda usada. Shutterstock

Las comunidades más caras para comprar

No extraña que sea Baleares la que encabeza el ranking, ya que esta región es una de las más tensionadas de España por culpa del turismo masivo, que reduce la oferta de casas o pisos para vivir.

Que muchos propietarios coloquen sus inmuebles en el mercado del alquiler por día hizo que el metro cuadrado en esta comunidad alcance los 5.595 euros. La Comunidad de Madrid se ubica en segunda posición con 5.059 euros el metro cuadrado.

Siempre el metro cuadrado como base, a Baleares y Madrid le siguen Euskadi (3.784 euros), Canarias (3.336 euros), Cataluña 3.081 euros) y Andalucía (2.938 euros). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.049 euros), Castilla-La Mancha (1.157 euros). Castilla y León con un valor de 1.388 euros el metro cuadrado, es la comunidad más barata para comprar.

Ourense, la provincia con precios inferiores a los registrados en agosto

La provincia gallega se despega de las 49 provincias que tienen precios superiores a los registrados en agosto del año pasado. La contracara de Ourense es Toledo donde las expectativas de los vendedores crecieron un 19,9%, seguida de las provincias de Burgos (17,4%), Cantabria (17,2%), València (17,1%) y Zaragoza (16,9%).

Un dato a destacar es que este grupo de provincias luce incrementos superiores a los de Barcelona y Madrid. En el primer caso, la suba se sitúa en los 12 puntos porcentuales, mientras que en Madrid el crecimiento llega al 7%.

También en este caso la provincia de Baleares muestra los precios más altos. De acuerdo a Idealista, se reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada con 5.595 euros el metro cuadrado, escoltada por Madrid que exige un pago de 5.059 euros el metro cuadrado. Les sigue Guipúzcoa (4.688 euros), Málaga (4.293 euros), Vizcaya (3.590 euros), Santa Cruz de Tenerife (3.500 euros) y Barcelona con 3.493 euros.

Ciudad Real es la provincia más económica con un precio de 857 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Jaén (879 euros), Teruel (888 euros) y cierra Cuenca con 902 euros.

Alza generalizada en las capitales

Todas las capitales analizadas por idealista experimentaron incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses. La subida más pronunciada la encontramos en Ciudad Real donde el precio creció un 22,7% en el último año. Le siguen los incrementos de Salamanca (20,7%), León (20%), Pontevedra (16,9%) y Ceuta (16,6%).

Por el contrario, Madrid y Melilla con el 2,2% protagonizan los menores ascensos interanuales, junto San Sebastián (2,6%).

Entre los grandes mercados los precios también crecieron en Sevilla (11,5%), Bilbao (10,6%), Alicante (6,8%), Barcelona (6,3%), Valencia (6,1%), Málaga (5,1%) y Palma (4,9%).

Con esta subida el precio en Madrid se establece en 6.471 euros el metro cuadrado, mientras que en Barcelona se situó en los 5.440 euros.

La capital más cara y la más barata

No extraña que San Sebastián encabece el listado de las capitales españolas más cara para adquirir una vivienda usada. Con los 6.680 euros el metro cuadrado que hay que pagar para hacerse de un inmueble de estas características, abre así una brecha muy profunda con Zamora, la capital más barata, donde sólo hay que desembolsar 1.449 euros por cada metro cuadrado.

La segunda más barata es Jaén con 1.465 euros a la que le sigue Lleira con 1.515 euros, ambas también por metro cuadrado.