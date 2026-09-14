Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "El problema del 2027 será una crisis de acceso a la vivienda sin precedente".

La vivienda afronta un escenario de creciente dificultad para quienes buscan comprar o alquilar en España. Mientras los precios se mantienen elevados y el acceso a los inmuebles se dificulta, algunos expertos advierten de que el principal problema de los próximos años no será necesariamente una caída del mercado, sino la imposibilidad de muchas familias de acceder a una vivienda.

En este contexto, Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, ha planteado a través de su cuenta de TikTok, @Sergio_excellence_circle, su previsión para 2027. Según sostiene, el mercado podría afrontar una situación especialmente complicada por la combinación de precios elevados, alquileres al alza, dificultades de acceso y unas condiciones financieras todavía exigentes.

Sergio Gutiérrez advierte de que 2027 traerá una crisis de acceso a la vivienda

Gutiérrez considera que quienes esperan un estallido de la actual burbuja inmobiliaria podrían encontrarse con un escenario diferente al esperado. “Lo que llega en 2027 no es una caída de precios, es una crisis de acceso a la vivienda sin precedentes en este país”, afirma el experto.

En su análisis, señala que la vivienda se encuentra en máximos y que los propietarios no tendrían, en general, ni la preparación ni la necesidad de reducir sus precios. A esto suma el comportamiento de los alquileres y la evolución del euríbor, que, según apunta, se situaría por encima del 3%, en máximos desde 2024.

El experto admite que habrá correcciones en el mercado, aunque considera complicado que se produzcan grandes descensos. “Veremos correcciones, sí, pero bajadas fuertes va a ser difícil”, sostiene.

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: “El problema del 2027 será una crisis de acceso a la vivienda sin precedente”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alquileres, habitaciones y zonas más baratas: el escenario que prevé para 2027

La dificultad para acceder a una vivienda será, según Gutiérrez, el principal problema del mercado en 2027. El experto resume su previsión con una frase: “ El problema del 2027 va a ser una crisis de acceso a la vivienda sin precedentes , porque ni la vas a poder pagar ni la vas a poder conseguir ”.

Gutiérrez también advierte de que incluso encontrar un alquiler asequible podría no ser suficiente ante la competencia entre los hogares. Como ejemplo, afirma: “Aunque encuentres un alquiler barato, llegará una pareja que gana entre 4000 y 5000 euros y te lo quitará”.

A partir de esta situación, el experto pronostica un aumento de las soluciones habitacionales más precarias. “2027 va a ser el año de la vivienda precaria, de vivir en habitaciones y de mudarse a zonas más baratas por pura necesidad”, señala.

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: “El problema del 2027 será una crisis de acceso a la vivienda sin precedente”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alquilar ya consume el 39% de los ingresos de una familia media en España

La advertencia sobre el acceso a la vivienda se produce en un mercado donde el esfuerzo económico para alquilar ya es elevado. Según un estudio de Idealista correspondiente al segundo trimestre del año, acceder a una vivienda en alquiler consume de media el 39% de los ingresos netos de una familia media en España.

El portal inmobiliario atribuye esta presión sobre los hogares a la escasez de oferta, que ha contribuido al encarecimiento de los precios. Además, nueve capitales de provincia ya superan el 30% de esfuerzo que los expertos consideran razonable para acceder a una vivienda de dos habitaciones.

En el caso de la compra, el esfuerzo medio se sitúa en el 29% de los ingresos familiares, aunque esta cifra no contempla el ahorro previo necesario para conseguir financiación. Cinco capitales superan el 30% recomendado: Palma (48%), Madrid (39%), San Sebastián (36%), Málaga (35%) y Barcelona (32%).

En el extremo contrario, las ciudades donde menos ingresos familiares se destinan a la compra son Lérida (11%), Zamora (12%), Jaén (13%) y Huesca (13%).