La Agencia Tributaria ha comunicado la implementación de medidas severas dirigidas a aquellos contribuyentes que poseen deudas fiscales significativas o que incumplen de manera reiterada con sus responsabilidades tributarias.

Según fuentes oficiales, Hacienda tendrá la facultad de suspender de forma cautelar el acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito de ciertos contribuyentes que se encuentren en una lista específica. Esta acción tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y garantizar el cobro de deudas pendientes.

La medida, que se inscribe dentro de un plan más amplio de control y seguimiento tributario, no afectará a todos los ciudadanos, sino exclusivamente a aquellos que estén registrados en ciertos listados críticos elaborados por la Agencia Tributaria.

Entre los objetivos se incluyen tanto particulares como empresas que presentan perfiles de alto riesgo o que han recibido advertencias previas por parte de la administración.

Hacienda suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes de esta base de datos (foto: archivo).

Quienes están en la lista de Hacienda

La Agencia Tributaria emite anualmente un registro de grandes deudores, conformado por contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, que presentan deudas que exceden los 600.000 euros y que no han sido ni saldadas ni aplazadas, constituyendo una situación definitiva.

Adicionalmente, en los años recientes se ha instaurado un nuevo criterio: la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones tributarias. Esto significa que, aun cuando la deuda sea inferior, si un individuo o una empresa acumula varios requerimientos desatendidos, puede ser clasificada en una categoría especial de vigilancia.

Hacienda suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes de esta base de datos (foto: archivo).

Consecuencias de la suspensión de cuentas y tarjetas

La suspensión incluye:

Bloqueo de movimientos bancarios (retiradas, transferencias, pagos) Inutilización de tarjetas de crédito y débito

Acceso restringido a productos financieros asociados al contribuyente

Cuando Hacienda activa esta medida, se procede a solicitar a las entidades financieras la inmovilización temporal de las cuentas corrientes y tarjetas vinculadas al contribuyente afectado.

No se trata de un embargo automático, sino de una paralización preventiva que tiene como objetivo evitar la disposición de fondos antes de que se lleve a cabo un procedimiento formal.

Todo esto se realiza con respaldo legal a través del artículo 162 de la Ley General Tributaria, que permite este tipo de actuaciones en casos de riesgo para la recaudación.

Cómo evitar y revertir una suspensión

Los contribuyentes que reciban una notificación de este tipo pueden:

Pagar la deuda total o parcial para desbloquear la situación.

Solicitar un aplazamiento o fraccionamiento , siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Presentar alegaciones si consideran que han sido incluidos por error o si existe un litigio pendiente.

El proceso es ágil y automatizado; se aconseja actuar con prontitud para evitar consecuencias más severas, como embargos definitivos o procesos judiciales.

Esta medida forma parte de una nueva estrategia de Hacienda centrada en la disuasión y el cobro efectivo, especialmente tras la aprobación de nuevas normativas que endurecen las sanciones por ocultamiento de patrimonio, falsedad documental o utilización de entramados societarios para evitar impuestos.

Según explican desde el Ministerio de Hacienda, "no se trata de una caza de brujas, sino de una herramienta de control fiscal que permite proteger los intereses del Estado y actuar con rapidez ante casos de riesgo".