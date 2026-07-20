Una pareja logró jubilarse a los 35 y 40 años tras una década de ahorro extremo: “Llevábamos el almuerzo al trabajo y no encendíamos la calefacción”

El matrimonio explicó que su objetivo consistía en alcanzar la independencia financiera lo antes posible. Para lograrlo, destinó una parte muy elevada de sus ingresos al ahorro y a la inversión, mientras eliminó la mayoría de los gastos considerados prescindibles.

Según relataron, incluso aprovechaban cualquier oportunidad para cargar los dispositivos electrónicos fuera de su vivienda con el fin de disminuir el consumo de electricidad.

Además, evitaron utilizar la calefacción durante el invierno siempre que resultaba posible y renunciaron a numerosas actividades de ocio que implicaran un gasto adicional. También preparaban el almuerzo en casa y lo llevaban al trabajo todos los días, una costumbre que mantuvieron durante una década y que, aseguran, tuvo un impacto importante en sus finanzas.

¿Cómo consiguieron jubilarse antes de los 40 años?

La pareja siguió los principios del movimiento conocido como FIRE (Financial Independence, Retire Early), una filosofía basada en aumentar la capacidad de ahorro, reducir el consumo y construir un patrimonio mediante inversiones que permita vivir de los rendimientos.

¿Cómo consiguieron jubilarse antes de los 40 años? Fuente: Pixabay

Su estrategia se apoyó en un control estricto del presupuesto familiar. Cada gasto era analizado antes de realizarse y el dinero que no destinaban a necesidades básicas se invertía con el objetivo de generar ingresos pasivos suficientes para cubrir sus gastos futuros.

Aunque reconocen que su estilo de vida implicó importantes sacrificios, sostienen que la disciplina financiera les permitió alcanzar la independencia económica varias décadas antes de lo que marca el sistema tradicional de jubilación.

¿Es posible aplicar esta estrategia en cualquier caso?

Especialistas en finanzas personales advierten que alcanzar una jubilación tan temprana depende de múltiples factores, entre ellos el nivel de ingresos, la capacidad de ahorro, el rendimiento de las inversiones y el costo de vida de cada país.

¿Es posible aplicar esta estrategia en cualquier caso?

Por ese motivo, consideran que el caso de esta pareja representa un ejemplo de ahorro extremo más que un modelo fácilmente replicable para la mayoría de los trabajadores. Aun así, muchas de las prácticas que aplicaron, como reducir gastos innecesarios, planificar las compras y ahorrar de forma constante, pueden contribuir a mejorar la estabilidad financiera a largo plazo.

El movimiento FIRE continúa ganando seguidores en distintos países entre personas que buscan alcanzar la independencia económica antes de la edad tradicional de jubilación, aunque su viabilidad depende de las circunstancias particulares de cada hogar.