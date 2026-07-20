En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este lunes, 20 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,27 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,35% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos días. Esta tendencia indica un crecimiento continuo en el valor de Ripple frente al euro.

En la última semana, la cotización de Ripple cayó un -0.13%, mostrando estabilidad relativa a corto plazo; no obstante, en el último año registra un -56.47%, lo que evidencia una tendencia bajista marcada. Esta evolución implica una rentabilidad negativa para los inversores que mantuvieron posiciones durante el periodo anual y subraya la volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

En la última semana, la volatilidad económica de Ripple fue del 16.27%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.