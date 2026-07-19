Confirmado por Hacienda: qué deben realizar los familiares del titular de una cuenta bancaria para no heredar deudas.

En España, al momento del fallecimiento de una persona, sus cuentas bancarias no se cierran automáticamente ni quedan exentas de obligaciones. Por el contrario, estas forman parte de la herencia, junto con bienes, derechos y posibles deudas con Hacienda.

Una gestión inadecuada o tardía puede resultar en sanciones, comisiones acumuladas o incluso en la asunción involuntaria de cargas económicas.

El marco legal establece una serie de pasos precisos que los familiares o herederos deben seguir para proteger su patrimonio y cumplir con las obligaciones fiscales. Conocer estos procedimientos es fundamental para evitar errores que, en numerosas ocasiones, surgen por falta de conocimiento.

Confirmado por Hacienda: qué deben realizar los familiares del titular de una cuenta bancaria para no heredar deudas. (Fuente: Shutterstock).

Qué hacer al morir el titular de una cuenta bancaria

Una vez que se han identificado las cuentas, es fundamental notificar el fallecimiento al banco. Para ello, la entidad suele requerir el certificado de defunción y el testamento o, en su defecto, una declaración de herederos. Hasta que se culmine este procedimiento, la cuenta permanecerá bloqueada y no se podrán realizar disposiciones de fondos.

El primer paso posterior al fallecimiento es verificar la existencia de cuentas bancarias activas a nombre del difunto. Para ello, los herederos pueden dirigirse a la Administración Tributaria, dado que las entidades financieras están obligadas a facilitar información sobre las cuentas de sus clientes que han fallecido.

Este trámite permite determinar si hay saldos disponibles, productos financieros vinculados o deudas pendientes. Contar con esta información desde el principio previene movimientos indebidos y facilita una adecuada planificación de la herencia.

Cerrar cuentas bancarias de personas fallecidas: esencial para herederos

El cierre de las cuentas tras la acreditación de la condición de heredero permite evitar costes innecesarios y organizar adecuadamente la distribución de bienes de acuerdo con la normativa vigente.

El mantenimiento de cuentas pertenecientes a una persona fallecida puede acarrear comisiones de mantenimiento, intereses o cargos automáticos que incrementan el saldo negativo con el tiempo. Estas sumas pueden llegar a formar parte de la herencia y repercutir directamente en los herederos.

Asimismo, si no se toman medidas, la cuenta puede quedar en estado de abandono. La normativa estipula que, si transcurren 20 años sin que nadie reclame los fondos, el dinero se transfiere al Estado español. La Agencia Tributaria cuenta con procedimientos específicos para gestionar tales situaciones.

Confirmado por Hacienda: qué deben realizar los familiares del titular de una cuenta bancaria para no heredar deudas. (Foto: Freepik).

Cómo evitar heredar deudas fiscales tras un fallecimiento: guía rápida

La legislación presenta tres alternativas. La primera es la aceptación pura y simple, que implica asumir tanto los activos como las obligaciones del difunto. Esta opción conlleva un elevado riesgo si no se tiene un conocimiento exhaustivo de la situación patrimonial.

La segunda opción es la aceptación a beneficio de inventario. En este supuesto, las deudas se satisfacen exclusivamente con los bienes heredados, sin comprometer el patrimonio personal del heredero. Es la alternativa más empleada cuando existen interrogantes sobre posibles obligaciones con Hacienda o con terceros.

La tercera alternativa consiste en renunciar a la herencia. Si las deudas sobrepasan notablemente el valor de los activos, esta decisión permite eludir cualquier responsabilidad económica vinculada al fallecimiento.

Uno de los aspectos más sensibles al tratar una herencia es la posible existencia de deudas fiscales. En España, las deudas no extinguen con el fallecimiento del titular y pueden ser transmitidas a los herederos si estos aceptan la herencia sin las debidas precauciones.

Elegir adecuadamente entre estas opciones es crucial para no heredar deudas con Hacienda y evitar repercusiones económicas a largo plazo. Por esta razón, los especialistas aconsejan actuar con cautela, reunir toda la información financiera pertinente y formalizar cada paso conforme a la legislación vigente.