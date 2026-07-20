En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este lunes, 20 de julio de 2026 en España es de 54,18 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,76%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría atraer a más inversores en el corto plazo.

En la última semana, Litecoin avanzó 5.1%, mostrando un impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año registró una variación de -54.96%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión a 12 meses. En conjunto, la evolución reciente es positiva pero no compensa la caída anual, reflejando un perfil de riesgo y volatilidad elevados.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin fue de 23.93%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 52.09%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.