En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este lunes, 20 de julio de 2026 en España es de 247,72 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,86%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha fluctuado, con un dato de 1 positivo que indica una tendencia al alza.

Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación al euro en los últimos días.

En la última semana, Bitcoin Cash ha registrado una caída del -2.83% y en el último año acumula un -58.51%, evidenciando una tendencia bajista prolongada. Para quienes han mantenido la criptomoneda durante ese periodo, la rentabilidad ha sido claramente negativa, con pérdidas significativas en el horizonte anual y un desempeño reciente también débil.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Bitcoin Cash ha sido del 32.09%, que es menor que su volatilidad anual del 55.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.