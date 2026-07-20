En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 20 de julio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 74.708,19 euros, cifra que refleja una variación del 1,04% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad en los últimos dos días.

Esto sugiere que el interés por el Bitcoin sigue en aumento, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, Bitcoin registró un leve repunte del 1.05%, indicando una recuperación de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación del -38.94%, reflejando un desempeño negativo sostenido. En consecuencia, la rentabilidad reciente ha sido marginalmente positiva, pero en un horizonte anual la inversión habría resultado mayoritariamente desfavorable, evidenciando la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, que se sitúa en 11.59%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 35.68%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.