El precio medio de la luz para el martes, 21 de julio de 2026 en España será de 136.24 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 371 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 21 de julio?

En el transcurso del martes, 21 de julio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 175,75 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 175.75 euros De 22:00 a 23:00 174.67 euros De 0:00 a 1:00 170.12 euros De 7:00 a 8:00 169.16 euros De 6:00 a 7:00 168.09 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 21 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 82,72 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 82.72 euros De 14:00 a 15:00 82.97 euros De 13:00 a 14:00 83.71 euros De 12:00 a 13:00 83.94 euros De 16:00 a 17:00 85.16 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 170.12 De 1:00 a 2:00 162.47 De 2:00 a 3:00 161.76 De 3:00 a 4:00 162.28 De 4:00 a 5:00 161.41 De 5:00 a 6:00 162.26 De 6:00 a 7:00 168.09 De 7:00 a 8:00 169.16 De 8:00 a 9:00 157.81 De 9:00 a 10:00 133.34 De 10:00 a 11:00 104.41 De 11:00 a 12:00 87.36 De 12:00 a 13:00 83.94 De 13:00 a 14:00 83.71 De 14:00 a 15:00 82.97 De 15:00 a 16:00 82.72 De 16:00 a 17:00 85.16 De 17:00 a 18:00 93.95 De 18:00 a 19:00 119.09 De 19:00 a 20:00 152.43 De 20:00 a 21:00 167.78 De 21:00 a 22:00 175.75 De 22:00 a 23:00 174.67 De 23:00 a 24:00 167.18

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 2,8%, lo que supone 203,5 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 58,09% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: