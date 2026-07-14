Hacienda insiste con la senda fiscal pese a la oposición de Junts, PP y Vox

El Ministerio de Hacienda prevé llevar nuevamente al Consejo de Ministros la próxima semana la senda de déficit correspondiente al periodo 2027-2029. Esta decisión se produce ante la previsión de que el Congreso rechace la propuesta este martes, debido a los votos en contra de Junts, el PP y Vox.

El Ejecutivo ha optado por no agotar el plazo de un mes del que dispone para volver a aprobar la senda de estabilidad. Su intención es que la propuesta pueda debatirse nuevamente durante el segundo pleno extraordinario convocado por el Congreso para el próximo 23 de julio, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Hacienda.

Llamamiento a la responsabilidad política

Durante su intervención en el Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, restó importancia a las interpretaciones partidistas sobre el resultado de la votación.

“Algunos plantearán esta votación como éxito o fracaso del Gobierno (...) pero la verdadera cuestión es si queremos que las comunidades tengan más recursos”, afirmó desde la tribuna.

Asimismo, insistió en que el debate debe centrarse en los beneficios que la propuesta aportaría a las comunidades autónomas y no en la confrontación política.

Consecuencias de un eventual rechazo

En caso de que el Congreso rechace tanto la primera como la segunda propuesta de senda de estabilidad, entrarían automáticamente en vigor los objetivos acordados con Bruselas. Aunque estos plantean las mismas metas de déficit, no contemplan margen presupuestario adicional para las comunidades autónomas, que estarían obligadas a alcanzar el equilibrio fiscal.

Hacienda insiste con la senda fiscal pese a la oposición de Junts, PP y Vox EFE

Según explicó el ministro, la senda sometida a votación permitiría a las autonomías disponer de un margen de gasto adicional de 5849 millones de euros durante los próximos tres años, mientras que el esfuerzo principal para reducir el déficit recaería sobre la Administración General del Estado.

Críticas a la posición de algunas comunidades autónomas

Arcadi España cuestionó la postura adoptada por ciertas comunidades autónomas durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Resulta incomprensible que algunas comunidades votaran en contra en el Consejo de Política Fiscal”, señaló.

En la misma línea, defendió que “no se puede reclamar más capacidad de gasto y luego votar en contra de los instrumentos que permiten tenerlo”. Por ello, pidió a todas las fuerzas políticas que actúen con responsabilidad y prioricen el interés general, evitando “debates estériles”.

Objetivos de déficit para 2027-2029

La senda de estabilidad sometida a votación mantiene el calendario de reducción del déficit público ya contemplado en el plan fiscal y estructural del Gobierno. Los objetivos fijados son del 1,8 % del PIB para 2027, del 1,6 % para 2028 y del 1,5 % para 2029 .

Además, el Ejecutivo plantea para las comunidades autónomas un límite de déficit equivalente al 0,1 % del PIB durante los ejercicios 2027, 2028 y 2029 . En el caso de las corporaciones locales, se establece una situación de equilibrio presupuestario, que pasaría a convertirse en superávit si la senda no obtuviera el respaldo parlamentario necesario.

Un techo de gasto histórico para 2027

Junto a la presentación de la senda de estabilidad, el ministro de Hacienda informó al Congreso sobre el techo de gasto previsto para los Presupuestos de 2027. La cifra asciende a 226.032 millones de euros, lo que supone un récord histórico. Este límite es aprobado por el Gobierno, aunque no requiere la validación del Parlamento.

Según destacó Arcadi España, el importe supone un incremento del 6,6 % respecto al ejercicio anterior y no “es el resultado de la improvisación, sino de una economía que crece, que recauda más y que ha demostrado en los últimos años una enorme capacidad de resiliencia”.