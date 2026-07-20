En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este lunes, 20 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.169,92 euros, cifra que refleja una variación del 1,44% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que ambos activos están experimentando un crecimiento sostenido.

En la última semana, Ethereum registró un leve retroceso del -0.92%, lo que sugiere cierta estabilidad en el corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una caída del -47.32%, evidenciando una evolución bajista y una rentabilidad negativa significativa en el horizonte anual, reflejo de la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum fue del 25.42%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 55.20%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.