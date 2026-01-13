Ley de Alquileres: los inquilinos podrán permanecer en la vivienda, aunque el casero no quiera renovar el contrato.

La ley de alquileres en España trae un cambio importante para quienes alquilan una casa o piso. Y es que l os inquilinos podrán seguir viviendo en la propiedad, incluso si el propietario no desea renovarles el contrato. A través de esta medida, se busca resguardar a quienes encuentran difícil acceder a una vivienda estable y asequible.

Cabe resaltar que esta medida ya se encuentra en vigor y se aplicará a todos los nuevos contratos firmados a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de una reforma que redefine los derechos y obligaciones en el mercado inmobiliario.

¿Qué es el derecho de permanencia en la vivienda?

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Arrendamientos Urbanos (artículo 10), los contratos de alquiler firmados desde el 6 de marzo de 2019 se prorrogan de forma automática si su duración es menor a:

5 años si el propietario es una persona física.

7 años si es una persona jurídica.

En tanto los inquilinos cumplan con los pagos y las condiciones del contrato, podrán permanecer en la vivienda hasta completar ese periodo, aunque el propietario no quiera renovarlo.

Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explican que “esta normativa garantiza estabilidad y frena la rotación constante de viviendas de alquiler”.

¿Cómo afecta esta ley a los propietarios?

Los propietarios aseguran que esta reforma limita su capacidad para disponer libremente de sus viviendas. Por tanto, si planeaban vender o subir la renta al finalizar el contrato, estas opciones quedarán bloqueadas durante la prórroga.

En declaraciones recogidas por la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), aseguran: “Esta ley podría reducir la oferta de pisos en alquiler. Muchos propietarios optarían por alquilar a corto plazo o retirar las viviendas del mercado”.

¿Qué deben hacer los inquilinos y propietarios?

Para evitar sorpresas, tanto inquilinos como propietarios deben estar atentos a los plazos. Si el dueño quiere recuperar su vivienda , debe notificar su decisión con al menos cuatro meses de anticipación al vencimiento del quinto año.

Según explica un especialista en alquileres, conocido en TikTok como @legalmente.rrss, si un contrato de alquiler alcanza los cinco años y el propietario no ha notificado su intención de rescindirlo con al menos cuatro meses de antelación, este se prorrogará automáticamente por tres años más .

Por tanto, los inquilinos deben saber que si no reciben este aviso, tienen derecho a quedarse tres años más.