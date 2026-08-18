El propietario solo puede recuperar la vivienda antes del plazo mínimo si se cumplen dos condiciones y estas se establecen en el contrato. (Fuente: Freepik)

Comprender cuánto tiempo puede permanecer una propiedad a nombre de un titular fallecido y los procedimientos necesarios para transferirla a los herederos es fundamental para prevenir inconvenientes futuros relacionados con impuestos, administración y la gestión del inmueble. La normativa española no establece un plazo específico, sin embargo, existen límites fiscales y procesos administrativos que determinan el ritmo de esta transición.

La transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona no solo provoca un impacto emocional significativo, sino que también conlleva una serie de trámites legales y fiscales que los herederos deben gestionar. En España, uno de los activos más comunes en una herencia es la vivienda familiar, cuyo estatus registral puede continuar a nombre del fallecido incluso años después del deceso.

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Duración de la casa a nombre del fallecido

Contrario a lo que muchos suponen, no se encuentra establecido un período legal máximo para la modificación de la titularidad de un inmueble tras el fallecimiento de su propietario. En España, la normativa no exige que el nuevo propietario realice este procedimiento en un plazo determinado, por lo que una vivienda puede continuar registrándose en el Registro de la Propiedad a nombre del fallecido durante años si no se procede con acción oportuna.

No obstante, aunque el límite temporal para dicha modificación de la titularidad no esté regulado explícitamente, omitir estos trámites puede ocasionar complicaciones. Mantener un inmueble a nombre de una persona fallecida impide que los herederos puedan enajenarla, arrendarla de manera legal o constituir gravámenes sobre la misma, como hipotecas o arrendamientos formales. La razón subyacente a esto radica en que el heredero no posee oficialmente la propiedad hasta que su nombre aparece registrado.

Adicionalmente, desde un enfoque legal, ciertos plazos vinculados a obligaciones fiscales pueden incidir en la conveniencia de actuar con prontitud. Por ejemplo, los herederos cuentan con un plazo general de seis meses a partir de la fecha de fallecimiento para saldar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la plusvalía municipal en numerosas comunidades autónomas, aunque es factible solicitar una prórroga de otros seis meses si se efectúa dentro de los primeros cinco meses. No cumplir con estos plazos puede acarrear recargos e intereses que incrementan la carga fiscal.

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Cambio de titularidad en herencias: requisitos y plazos

El primer paso para que una vivienda pase legalmente a nombre de los herederos es aceptar la herencia y formalizarla ante un notario. Esto implica la recopilación de documentos esenciales como el certificado de defunción, el certificado de actos de última voluntad y la escritura de aceptación de herencia, los cuales deben presentarse para iniciar el proceso formal.

Una vez aceptada la herencia, el heredero debe liquidar los impuestos correspondientes y solicitar la escritura pública de adjudicación de los bienes. Con la escritura en mano, se procede al siguiente paso clave: inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad a su nombre. Este registro es esencial para que la transmisión sea válida frente a terceros y permite al nuevo propietario gestionar el inmueble con plena capacidad legal.

Aunque el cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad no tiene un límite estricto de tiempo, el propio órgano registral suele tener plazos internos de gestión: una vez se presenta toda la documentación completa y acreditado el pago de impuestos, la inscripción se suele despachar en unos 15 días hábiles. Esto agiliza la formalización y otorga seguridad jurídica a los herederos.

Además de este trámite, es recomendable actualizar la titularidad en otras bases de datos oficiales, como el Catastro Inmobiliario, donde el cambio debe reflejarse habitualmente en un plazo de dos meses desde la transmisión; este trámite no tiene coste si se realiza directamente por el interesado. Actualizar estos datos ayuda a evitar problemas con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos municipales que podrían seguir figurando a nombre del fallecido si no se actualizan.

Postergar tu trámite: riesgos, multas y costos ocultos

Desde un enfoque fiscal, la postergación de la declaración y el pago del Impuesto de Sucesiones más allá de los plazos establecidos puede generar recargos e intereses, así como posibles sanciones. La recomendación general de los especialistas es que los herederos procedan con celeridad para gestionar la herencia y el cambio de titularidad a la mayor brevedad, evitando de este modo incertidumbres y costos adicionales.

Aunque la legislación no impide que la vivienda permanezca a nombre del fallecido, demorar el cambio de titularidad puede acarrear problemas prácticos y legales. El heredero no cuenta con la capacidad de vender ni hipotecar la propiedad hasta que la escritura de aceptación de herencia esté debidamente inscrita, lo que puede obstaculizar operaciones inmobiliarias significativas si se necesita liquidez o se planea un cambio de residencia, por ejemplo.

Aunque la vivienda puede continuar a nombre del fallecido sin un límite temporal estricto, el proceso de aceptación de la herencia, pago de impuestos y registro de la propiedad define el camino para que los herederos ejerzan plenamente sus derechos sobre el inmueble. Actuar con información precisa y sincronizar el proceso legal con los plazos fiscales es esencial para evitar inconvenientes y garantizar un cambio de titularidad sin contratiempos.