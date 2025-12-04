La nueva Ley de Alquileres en España fija el máximo que los propietarios podrán subir a sus inquilinos.

El mercado de alquiler en España sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del panorama económico. La combinación de precios elevados, demanda creciente y una oferta limitada ha impulsado al Gobierno a intervenir con nuevas regulaciones para equilibrar el acceso a la vivienda.

La entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023 ha supuesto cambios relevantes en la forma en que se actualizan las rentas. A partir de enero de 2025 se aplicará un nuevo índice que fija el tope que los propietarios podrán exigir a sus inquilinos en concepto de aumento anual.

Los contratos firmados a partir de mayo de 2023 deberán ajustarse a los nuevos límites legales de actualización del alquiler.

Cuál es el nuevo límite legal para subir el alquiler

A qué contratos se aplica esta medida

Desde el, el índice de referencia oficial para actualizar los contratos será el. Este valor, calculado por el, reemplaza alen los contratos firmados desde el 25 de mayo de 2023.Para el primer mes de aplicación, el IRAV se ha fijado en un, lo que significa que ningún alquiler podrá subir más allá de ese porcentaje. Esta limitación busca contener subidas excesivas y dar mayor previsibilidad a las familias que viven de alquiler.Este nuevo tope delaplica, es decir, desde el.Los contratos anteriores seguirán regulados por lo pactado entre las partes, ya sea mediante el, elu otros índices establecidos por acuerdo. Esto crea una doble vía regulatoria, al menos hasta que los contratos antiguos expiren o se renegocien bajo el nuevo marco legal.