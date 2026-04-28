El Gobierno intenta asegurar los apoyos necesarios para sacar adelante la ley de vivienda, cuyas medidas podrían impactar directamente a millones de inquilinos, mientras la oposición endurece su rechazo y cuestiona el impacto de la intervención en el mercado. El Ejecutivo insiste en que no ha dejado de negociar. Desde el PSOE sostienen que el diálogo sigue abierto con todas las formaciones para lograr la aprobación del decreto de alquileres. “El Gobierno ha hablado y sigue hablando y negociando con todas las formaciones políticas para sacar este decreto adelante”, afirmó el portavoz socialista, Patxi López, en rueda de prensa. Desde el Gobierno subrayan que la negociación no depende de un solo ministerio, sino del conjunto del Ejecutivo. Patxi López fue claro al respecto. “El Gobierno es uno y cuando negocia un ministro, dos o tres, negocia el Gobierno, no una parte”, afirmó, en respuesta a las críticas internas de sus socios. El dirigente socialista también defendió el trabajo que se está realizando para lograr apoyos parlamentarios. Aseguró que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha mantenido contactos constantes con otras formaciones. Según explicó, estas conversaciones se han producido de forma diaria para evitar que el decreto decaiga en el Congreso. Las tensiones dentro del bloque progresista no han desaparecido. Desde sectores de Sumar han cuestionado la implicación del ala socialista del Gobierno, mientras que otras voces reconocen que las negociaciones han avanzado. López respondió con un mensaje directo a sus socios. “Sumar no debería equivocarse de adversarios”, advirtió, pidiendo centrar las críticas en quienes votarán en contra de la medida. El rechazo de la oposición es frontal. Desde el Partido Popular (PP) han confirmado que votarán en contra del decreto de prórroga de los alquileres. “No vamos a votar algo que es totalmente lo contrario de nuestra postura”, afirmó la portavoz Ester Muñoz. El argumento del PP se centra en que la actual política de vivienda del Gobierno ha agravado el problema. Según Muñoz, las medidas basadas en el control de precios y la intervención han provocado una reducción de la oferta. En su opinión, esto ha contribuido a la subida de los alquileres en los últimos años. En la misma línea se posiciona Vox. Su portavoz, Pepa Millán, sostuvo que “habría que hacer todo lo contrario a lo que está haciendo el Gobierno”, insistiendo en que la oferta de vivienda ha caído de forma significativa. La oposición coincide en que el enfoque actual no resuelve la crisis, sino que la agrava. Frente a estas críticas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la eficacia de la ley de vivienda. Durante su intervención en un foro internacional, aseguró que los resultados son claros allí donde se aplican las medidas. “Donde no se ha aplicado, los precios suben”, afirmó, en referencia a comunidades que no han implementado la normativa. Para el presidente, la intervención en el mercado es una decisión necesaria frente a la pasividad. Sánchez puso ejemplos concretos para respaldar su postura. Señaló que en ciudades donde se han aplicado medidas de control, como Barcelona, los precios han mostrado descensos. “En el año 2024 el precio de los nuevos alquileres ha descendido allí un 2,7%”, recordó. El Gobierno sostiene que la intervención en el mercado del alquiler es clave para frenar la escalada de precios. Sin embargo, el debate sigue abierto. Las comunidades autónomas mantienen competencias en vivienda y no todas aplican las mismas políticas, lo que genera un mapa desigual en todo el país.