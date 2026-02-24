Las empresas españolas registraron una facturación con un crecimiento del 3,9% en 2025, superando claramente el desempeño de los años anteriores y marcando la mayor subida desde 2022. El mayor aumento en la facturación se dio en las empresas de suministro de energía eléctrica, agua, saneamiento y gestión de residuos, con un incremento del 12 %, de acuerdo con los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A continuación se situó el comercio, que destacó como la actividad con mayor peso en el crecimiento global al registrar un alza del 4,8 %; le siguieron los servicios no financieros de mercado, con un 4,7 %, y la industria extractiva y manufacturera, que avanzó un 0,5 %. En la serie corregida por efectos estacionales y de calendario, la cifra de negocios de las empresas cerró el año pasado con un aumento del 3,8 %. El mayor avance se registró en las actividades de suministro de energía eléctrica, agua, saneamiento y gestión de residuos, que crecieron un 12,4 %. En diciembre, la facturación registró un incremento interanual del 4,5 %, encadenando ocho meses consecutivos de alzas y logrando el mayor repunte desde septiembre de 2025. No obstante, en términos desestacionalizados, el crecimiento fue del 2,5 %, el más moderado desde noviembre de 2024. En términos de actividad y con datos corregidos, la facturación registró en diciembre un aumento interanual en dos de los cuatro sectores analizados. El mayor crecimiento correspondió a los servicios no financieros de mercado (+5,7 %), mientras que el descenso más pronunciado se dio en el suministro de energía eléctrica y agua (−2,5 %). En la comparación mensual, también con datos corregidos, la cifra de negocios de las empresas creció un 0,8 % en diciembre, una décima más que en noviembre. Este avance se sustentó en incrementos en todos los sectores, destacando especialmente el suministro de energía eléctrica (+1,8 %) y los servicios no financieros (+0,8 %).