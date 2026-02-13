La inflación se sitúa en el 2,3% en enero tras la revisión publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España. El dato confirma una décima menos respecto al avance previo y consolida la moderación de precios en el arranque del año. Según los datos oficiales, “son seis décimas menos que el mes anterior, debido a la menor subida de la electricidad y al abaratamiento de los combustibles y lubricantes.” Así, el Gobierno de Pedro Sánchez encadena tres meses consecutivos de descensos en la inflación, desde el máximo registrado en octubre (3,1%), mientras que la inflación subyacente se mantiene estable. El INE ha mantenido sin cambios la inflación subyacente y “la sitúa en el 2,6%, la misma tasa que en diciembre.” Esta tasa excluye energía y alimentos no elaborados, considerados los componentes más volátiles. La inflación general “encadena tres meses a la baja desde el máximo de octubre (3,1%), mientras que la subyacente lleva seis meses consecutivos en el entorno del 2,5%” y se coloca tres décimas por encima de la tasa general. En comparación mensual, “los precios de consumo cayeron un 0,4 % en enero.” El grupo que más tiró a la baja fue el de la vivienda, mientras que también influyó el transporte por el menor precio de combustibles y lubricantes. Respecto a los alimentos, “sus precios aumentaron un 3% en enero”, con fuertes incrementos en el huevo (30,7%) y la carne de vacuno (16,3%). Además, “El aceite de oliva subió por cuarto mes consecutivo en enero, un 3% respecto a diciembre de 2025, aunque cayó un 24,1% respecto a enero de 2025 y subió un 64% respecto a enero de 2021.” El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas. “Las más altas fueron las de Madrid (3%), Cantabria (2,5%) y Comunidad Valenciana (2,5%), mientras que las más bajas fueron Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja, todas con una tasa del 1,9%.” A continuación, el cuadro con la tasa anual de inflación por comunidad autónoma: El INE ha calculado el IPC con la nueva base 2025, que incluye “la revisión de la cesta de la compra y las ponderaciones y la mejora del procedimiento de recogida y grabación de precios.” Entre los productos que entran en la cesta figuran los aguacates, arándanos, refrescos de té, cerveza con limón o radiografías, mientras que salen artículos como la corbata o el pañuelo.