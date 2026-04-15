La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha rebajado una décima su previsión de crecimiento de la economía española para este año, situándola en el 2,3%, frente al 2,4% estimado anteriormente. La revisión responde, principalmente, al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha deteriorado el contexto económico internacional. Según EFE, durante la presentación del Informe de presupuestos iniciales de las administraciones públicas de 2026, la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, explicó que esta rebaja está marcada por el entorno global, aunque parte de sus efectos negativos se ven mitigados por las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la situación. La AIReF estima que el aumento de los precios de la energía restará dos décimas al crecimiento económico. Sin embargo, este efecto negativo se verá parcialmente compensado por el paquete de medidas aprobado por el Gobierno, que aportará 0,14 puntos al PIB. Asimismo, la directora de la división de Análisis Económico, Esther Gordo, advirtió de que la demanda exterior restará seis décimas al crecimiento. Además, alertó de que si el conflicto se prolonga o se intensifica, podría tener efectos más severos que los contemplados en el escenario macroeconómico actual. El organismo también ha empeorado su previsión de déficit público, que ahora sitúa en el 2,6% del PIB, seis décimas más que en enero y dos décimas por encima del registrado en 2025. Este incremento se debe al coste de las medidas adoptadas para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio y de las borrascas en Extremadura y Andalucía, cifrado en 0,6 puntos del PIB. Este impacto será asumido casi en su totalidad por la administración central y situará la deuda pública en el 99,9% del PIB al cierre del año, por debajo del 100,7% de 2025, aunque sigue siendo considerada una “vulnerabilidad”. En cuanto a la inflación, la AIReF ha elevado su estimación para 2026 hasta una media del 3,2%, 1,2 puntos más, debido al encarecimiento energético y a la resistencia a la baja de algunos alimentos y servicios. En contraste, la demanda nacional aportará 2,9 puntos al crecimiento, impulsada por factores como los flujos migratorios, que favorecerán el consumo y la creación de nuevos hogares, así como por la inversión, especialmente en el ámbito público y en la construcción. En cuanto a las cuentas públicas, la AIReF prevé que los ingresos crezcan un 5,5% este año gracias a una mayor recaudación por IRPF e IVA, lo que permitirá compensar parcialmente el impacto de las rebajas fiscales aplicadas para hacer frente al conflicto. Respecto al gasto en defensa, este habría alcanzado el 1,1% del PIB en 2025 y se elevará al 1,2% en 2026, según datos en términos de contabilidad nacional. Por último, Olóndriz valoró positivamente el encargo del estudio sobre las medidas de ingresos adoptadas desde 2020 para reforzar el sistema de pensiones, aprobado por el Consejo de Ministros. Este trabajo permitirá a la AIReF analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas manteniendo la independencia de la institución, tras las críticas surgidas en informes anteriores.