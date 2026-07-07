La psicología revela qué rasgo comparten las personas que siempre llegan antes de la hora acordada. Fuente: Shutterstock.

En España, donde los horarios laborales, académicos y sociales forman parte de la organización cotidiana, llegar antes de la hora acordada suele interpretarse como una señal de responsabilidad y respeto. Sin embargo, la psicología sostiene que esta conducta también puede revelar características más profundas, como una mayor capacidad de planificación, disciplina y previsión ante posibles imprevistos.

A la hora de organizar un evento, hay dos tipos de personas en el mundo: aquellas que llegan a horario o a quienes debe citarse media hora antes del momento en el que verdaderamente quieres que llegue. Si bien para algunos ser puntuales y respetar el horario de encuentro es la cosa más sencilla, a otras personas se les hace imposible cumplir con un determinado horario de reunión.

En este sentido, la puntualidad no es solamente una buena costumbre o un hábito aprendido, sino que revela información más profunda de ciertas características de la persona.

Qué rasgo comparten las personas que llegan a la hora acordada

Según explicó la psicóloga Leticia Martín Enjuto a Cuerpomente, las personas puntuales poseen un carácter más realista, dado que tienen la capacidad de planificar a futuro y calcular los posibles imprevistos.

Es decir, tienen una función ejecutiva que les permite anticipar situaciones que puedan obstaculizar que lleguen a tiempo al encuentro. De esta forma, son capaces de proteger tanto los planes desarrollados como su salud mental, a la hora de tener en cuenta la incertidumbre que puede suponer la organización de un encuentro.

Por el contrario, las personas impuntuales muchas veces tienen el pensamiento opuesto: creen que los tiempos funcionan a su favor y que existe una cierta flexibilidad que les permitirá llegar puntuales, cuando en realidad el tiempo que tardamos en llegar a un lugar es objetivo.

La psicología revela qué rasgo comparten las personas que siempre llegan antes de la hora acordada. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La especialista denomina este fenómeno como “falacia de la planificación”, que consiste en un sesgo cognitivo que describe la tendencia a subestimar el tiempo, costos y riesgos necesarios para completar una tarea futura. Incluso, puede ocurrir cuando tenemos experiencias previas de haber tardado más tiempo en proyectos similares.

Asimismo, otro factor decisivo es la disciplina, que es una parte esencial de la puntualidad. Generalmente, estas personas disfrutan de vivir de manera estructurada y les brinda tranquilidad el hecho de que sus planes se desarrollen de forma prevista. En conclusión, su zona de confort es el orden.

La puntualidad significa expresarle al otro que su tiempo es valioso

Aunque no siempre puede interpretarse a la impuntualidad como una falta de respeto, sí está claro que forma parte de la comunicación con otras personas. En cierta manera, el llegar a tiempo a un lugar es una forma de demostrar que el tiempo de las otras personas es igual de valioso. De esta forma, la puntualidad puede vincularse a la empatía, consideración social y respeto mutuo.

Más allá de que la puntualidad sea considerada socialmente como una característica positiva y loable, tiene su lado negativo. Esto se debe a que muchas veces puede ser un mecanismo de defensa contra la ansiedad.

Según explicó la especialista al medio, la posibilidad de llegar tarde activa el sistema de alerta de nuestro cerebro, y la forma de contrarrestarlo es organizarse de la forma más efectiva posible para evitar la vergüenza de llegar después del tiempo establecido.

Cómo entrenar la capacidad para llegar a la hora pactada

Es importante resaltar que la puntualidad no es una cualidad inmutable, sino que el cerebro tiene funciones de neuroplasticidad, lo que significa que pueden entrenarse nuevas habilidades como la capacidad de previsión y organización. Algunas habilidades que pueden entrenarse para mejorar la puntualidad son:

Crear un margen de seguridad de tiempo : programar relojes o alarmas 10 minutos antes de la hora real de salida ayuda a ajustar la percepción mental. Hacer listas también puede ayudar.

Calcular el peor escenario : usar aplicaciones de mapas y tránsito para verificar la ruta siempre es una herramienta útil, aunque también se recomienda añadir un 20% a 30% extra de tiempo para tener en cuenta imprevistos.

Preparar todo con anticipación: dejar listos elementos como la llave, el bolso y la ropa la noche anterior ayuda a evitar retrasos por la mañana.

La psicología revela qué rasgo comparten las personas que siempre llegan antes de la hora acordada. Fuente: Freepik. Freepik

En definitiva, llegar a tiempo no depende únicamente de prestar atención al reloj, sino también de organizarse, anticipar obstáculos y valorar el tiempo ajeno. La psicología advierte que la puntualidad no es una cualidad inmutable, sino que puede entrenarse mediante pequeños hábitos que reduzcan la improvisación y aporten mayor tranquilidad.