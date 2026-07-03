Colonial dio otro paso en su afán por expandir sus negocios en Europa. A los activos que ya tiene en su cartera en Barcelona, Madrid y París, ahora le suma dos edificios superprime ubicados en el distrito central de negocios de Berlín.

Esta operación, que está sujeta a las autorizaciones pertinentes, se realizó a través de un acuerdo de joint venture que la socimi firmó con Generali Real Estate, y por el cual la compañía que preside Juan José Bruguera adquirió el 51% de la sociedad, propietaria de los inmuebles ‘LindenCorso’ en Unter den Linden y ‘Atrium’ en Friedrichstrasse, que anteriormente formaban parte de un fondo de Generali participado por empresas e inversores locales.

El acuerdo establece que, como parte de esta asociación estratégica, Generali mantendrá una participación del 49% en la sociedad conjunta y seguirá siendo socio operativo a largo plazo en Alemania para esta cartera. El valor bruto de los activos es de aproximadamente 300 millones de euros, por lo que la inversión de Colonial ronda poco más de los 150 millones.

En efecto, para Colonial, este movimiento está alineado con su estrategia de expansión selectiva en las principales ciudades gateway europeas, enfocándose en activos de alta calidad en ubicaciones céntricas con sólidos fundamentales, elevada visibilidad de ingresos y potencial de crecimiento embebido.

Las inversiones del grupo Colonial a nivel internacional. Shutterstock

La diversificación geográfica del grupo

Asimismo, además de reforzar la plataforma paneuropea de la socimi, esta inversión amplía la diversificación geográfica de la cartera Prime del Grupo y aporta ingresos inmediatos junto con crecimiento a medio plazo impulsado por la captura del potencial de reversión de rentas y creación de valor.

Así las cosas, ambos inversores comparten una estrategia activa de gestión inmobiliaria orientada a capturar el potencial de crecimiento futuro del mercado derivado de la recuperación de la economía alemana mediante iniciativas de reposicionamiento y mejora de los activos, creando nuevas vías de crecimiento del flujo de caja y generación de valor.

Para Generali Real Estate, la transacción refleja un enfoque continuo en la gestión activa de carteras, orientada a optimizar los rendimientos y mitigar los riesgos de concentración, manteniendo al mismo tiempo la exposición a activos de primer nivel en mercados estratégicamente relevantes.

La apuesta de Colonial por las principales ciudades europeas

Lo cierto es que esta transacción además de marcar la entrada de Colonial en el Mercado Prime de Berlín, “la adquisición de LindenCorso y Atrium como coinversores en esta joint venture está alineada con nuestra estrategia de invertir en las principales ciudades de Europa, centrándonos en activos de alta calidad con sólidos fundamentos y un potencial de crecimiento integrado”, explica Pere Viñolas, director ejecutivo de inmobiliaria.

De hecho, conviene recordar que la firma española anteriormente concretó una alianza con Stoneshield con la idea de buscar oportunidades de negocios tanto en España como en Europa. En su momento, Colonial reveló que de la mano de la empresa de inversión fundada por Felipe Morenes Botín y Juan Pepa, busca engrosar sus activos con compras en Madrid, París, Barcelona, Berlín, Lisboa, Múnich, Ámsterdam y Cambridge, entre otras. A corto plazo, ambas firmas identificaron una cartera de desarrollo por más de 700 millones de euros.

La hemeroteca también recuerda que Colonial incrementó fuertemente su presencia internacional gracias a la cartera de la ya fusionada filial SFL. Así, en París cuenta con 17 inmuebles de oficinas, valorados en cerca de 8.000 millones de euros, a lo que se le agrega el recientemente rehabilitado Louvre-Saint Honoré.

La estrategia de reciclaje propuesta por la organización

La operación también supone un paso más en la estrategia de reciclaje de capital de Colonial, redistribuyendo capital en oportunidades que ofrecen perspectivas de crecimiento superiores y atractivos rendimientos ajustados al riesgo, manteniendo al tiempo un enfoque disciplinado en la gestión del apalancamiento y el balance. Además de representar un primer paso para establecer presencia en Alemania, en línea con la estrategia del Grupo de expansión internacional mediante estructuras de coinversión y crecimiento capital-light.

Esta estrategia de reciclaje se explica también con la rotación de activos que la acompaña con el fin de aportar capital en oportunidades con solventes perspectivas de crecimiento. Dentro de esta línea que se marcó Colonial, la empresa puso en marcha un plan para cerrar desinversiones por 700 millones de euros, que incluye la venta de la sede en París de Goldman Sachs, cerrada en febrero por 240 millones de euros.

Las nuevas joyas alemanas

‘LindenCorso’ y ‘Atrium’ están situados en zonas emblemáticas del centro de Berlín. En conjunto, los activos representan 42.000 m² de superficie bruta y cuentan con un perfil diversificado de uso mixto que combina oficinas, espacios comerciales y viviendas de primer nivel.

Ambos activos cuentan con plantas amplias y eficientes, una base diversificada de inquilinos de elevada calidad y una ocupación superior al 90%, proporcionando ingresos estables y una elevada visibilidad de crecimiento derivada del potencial de reversión de rentas.

“Al compartir la propiedad y gestión de dos grandes activos principales en el centro de Berlín (LindenCorso y Atrium), confirmamos nuestro interés en las principales ciudades alemanas, combinando nuestras capacidades con las de Colonial”, explica Aldo Mazzocco, director ejecutivo de Generali Real Estate.

El acuerdo estuvo asesorado por CBRE, Cuatrecasas, Gleiss Lutz, Noerr, P+P Pöllath + Partners y TA Europe.