En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este martes, 7 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 2.055,82 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,01% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días consecutivos. Esto sugiere que ambos activos están creciendo en valor y su entorno económico es favorable.

La cotización de Ethereum muestra una evolución mixta: en la última semana avanzó un 6.4%, señalando un repunte de corto plazo, pero en el último año acumula una variación de -55.7%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa en el periodo anual. Este contraste evidencia alta volatilidad: la mejora reciente no compensa la fuerte caída previa y sugiere una recuperación aún incipiente.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 31.29%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.51%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.